РФ может вернуться к попыткам захвата Донбасса после неудач на Харьковщине, — эксперт (видео)

По словам полковника запаса ВСУ Петра Черника, действия противника в Харьковской области являются вполне ожидаемыми. После того, как план россиян окончательно провалится, они вернутся к прошлой стратегии.

Related video

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников по всей линии фронта. Активнее всего в последние дни в Харьковской области. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в комментарии "24 каналу" рассказал, чего ожидать в ближайшее время.

По его словам, сейчас противник пытается создать так называемый харьковский плацдарм, однако этот план проваливается и вскоре россияне могут вернуться к своей старой стратегии. Заключается она в том, чтобы попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Теперь самое главное: противник ни в военно-технологическом, ни в оперативно-стратегическом, ни в тактическом смысле — ничем нас удивить не может. Для меня, как для человека, который занимается военным делом, — на эту минуту все вполне ожидаемо", — заявил Петр Черник.

Отдельно эксперт высказался касаемо непосредственных попыток противника продвинуться к Харькову. До границы с областным центром ВС РФ нужно пройти примерно 30 километров, а для этого россиянам понадобится не менее 100 тысяч человек личного состава. При этом украинским защитникам удалось существенно увеличить статистику потерь оккупантов.

"За прошедшую неделю установлен абсолютный рекорд за эту войну — 9 660 человек личного состава окончательно и бесповоротно отминусовались. Эта тенденция будет только наращиваться. Такими темпами как они ведут войну, то могут замещать в пределах до 30–35 тысяч (человек, — ред.) в месяц. Для того чтобы нарастить большую группировку, хотя бы на 150 тысяч, надо поднимать мобилизационную планку до 40–50 тысяч в месяц", — продолжил Петр Черник.

Напомним, 20 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что ВС РФ начали штурмовать украинские позиции в направлении села Старица Харьковской области. Зато Силы обороны начали отражать вражескую атаку, ситуация контролируемая.