ВС РФ начали штурмовать позиции ВСУ в направлении Старицы на Харьковщине, — Генштаб (карта)

Несмотря на действия противника Силы обороны сумели провести мероприятия по усилению оборонительных рубежей и позиций. Атаки ВС РФ удается отбивать.

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Российские оккупанты продолжают наступление в Харьковской области и теперь начинают штурмовать позиции украинских защитников в направлении села Старица, находящегося недалеко от границы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ от 20 мая.

Отмечается, что Силы обороны начали отбивать атаку противника на Харьковском направлении и ситуация является контролируемой. Россияне пытались продвинуться вперед возле населенного пункта Старица.

В Генштабе сообщили об атаках ВС РФ на село Старица Фото: DeepStateMAP В Генштабе сообщили об атаках ВС РФ на село Старица Фото: DeepStateMAP

"Кроме того, наши подразделения осуществили мероприятия по усилению оборонительных рубежей и позиций в определенных районах. По уточненным данным, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 261 человек и 40 единиц вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавили, что украинские защитники уничтожили один танк, артиллерийскую систему, 8 единиц автомобильной и специальной техники, а также 13 беспилотников противника.

Повреждения получили 2 российских танка, 1 боевая бронированная машина, 8 артсистем и 6 автомобилей.

В целом по всей линии фронта за последние сутки произошло 140 боевых столкновений. Позиции украинских защитников и мирные города были атакованы 4 056 раз. Из них 118 обстрелов были зафиксированы с использованием реактивных систем залпового огня.

Напомним, 20 мая сообщалось, что ВС РФ продолжают штурмовать город Волчанск на севере Харьковской области, однако украинские защитники продолжают контролировать населенный пункт на 60%, заявил заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха.