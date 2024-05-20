Волчанск на 60% контролируют Силы обороны, — Харьковская ОГА

На Харьковщине продолжаются непрерывные вражеские обстрелы, а российские военные продолжают атаковать населенные пункты Липцы и Волчанск.

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Российские оккупанты продолжают штурмовать город Волчанск на севере Харьковской области. Сейчас Силы обороны контролируют 60% Волчанска, который почти полностью разрушен после наступления россиян. О ситуации на Харьковщине рассказал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха в эфире телемарафона.

Семенуха отметил, что в области продолжаются непрерывные вражеские обстрелы, а российские военные продолжают атаковать городки Липцы и Волчанск на Харьковщине.

"Только что имеем несколько прилетов КАБами по населенному пункту Липцы. Враг не оставляет попыток, особенно внутри Волчанска, отбросить Силы обороны, город примерно на 60% контролируют Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", — отметил Семенуха.

Роман Семенуха в эфире телемарафона Фото: Скриншот

Также он рассказал, что утром 20 мая были боевые столкновения на Купянском направлении. А россияне продолжат интенсивно обстреливать приграничье — это Богодуховский, Харьковский и Чугуевский районы.

По словам Семенухи, РФ использует все боеприпасы для обстрела Харьковской области.

"Если говорить о прилетах в Харьков, это были и КАБы, был новый модифицированный боеприпас, который называется УМПБ Д-30, это прямо по самой центральной части города, по центральному парку. Люди, которые погибли в районе Ковшаровки, — это был прилет крылатого "Искандера". И в Купянском районе у нас есть погибшие в результате двух обстрелов РЗЗО", — рассказал чиновник отметив, что обстрелы не прекращаются.

По его словам, наиболее область страдает от обстрелов российских Су-34 и Су-35, которые являются носителями КАБов.

Об эвакуации Семенуха сказал, что расширение операции по вывозу людей, то есть эвакуация других населенных пунктов Харьковщины не планируется.

Напомним, заместитель командира Третьей штурмовой бригады и майор ВСУ Максим Жорин считает, что ВС РФ не смогут взять Харьков . И это даже не является их целью.