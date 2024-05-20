Вовчанськ на 60% контролюють Сили оборони, – Харківська ОВА

На Харківщині тривають безперервні ворожі обстріли, а російські військові продовжують атакувати населені пункти Липці та Вовчанськ.

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Російські окупанти продовжують штурмувати місто Вовчанськ на півночі Харківської області. Наразі Сили оборони контролюють 60% Вовчанська, який майже повністю зруйнований після наступу росіян. Про ситуацію на Харківщині розповів заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в ефірі телемарафону.

Семенуха зазначив, що в області тривають безперервні ворожі обстріли, а російські військові продовжують атакувати містечка Липці та Вовчанськ на Харківщині.

"Щойно маємо декілька прильотів КАБами по населеному пункту Липці. Ворог не полишає спроб, особливо всередині Вовчанська, відкинути Сили оборони, місто приблизно на 60% контролюють Збройні сили України, тобто штурми не припиняються", – зазначив Семенуха.

Роман Семенуха в ефірі телемарафону Фото: Скриншот

Також він розповів, що зранку 20 травня були бойові зіткнення на Куп'янському напрямку. А росіяни продовжуть інтенсивно обстрілювати прикордоння – це Богодухівський, Харківський і Чугуївський райони.

За словами Семенухи, РФ використовує всі боєприпаси для обстрілу Харківської області.

"Якщо говорити про прильоти в Харків, це були й КАБи, був новий модифікований боєприпас, який називається УМПБ Д-30, це прямо по найцентральнішій частині міста, по центральному парку. Люди, які загинули в районі Ківшарівки, – це був приліт крилатого "Іскандера". І в Куп'янському районі у нас є загиблі внаслідок двох обстрілів РЗСВ", – розказав посадовець зазначивши, що обстріли не припиняються.

За його словами, найбільш область потерпає від обстрілів російських Су-34 та Су-35, які є носіями КАБів.

Про евакуацію Семенуха сказав, що розширення операції по вивезенню людей, тобто евакуація інших населених пунктів Харківщини не планується.

Нагадаємо, заступник командира Третьої штурмової бригади і майор ЗСУ Максим Жорін вважає, що ЗС РФ не зможуть взяти Харків. І це навіть не є їх ціллю.