ЗС РФ почали штурмувати позиції ЗСУ в напрямку Стариці на Харківщині, — Генштаб (карта)
Попри дії противника, Сили оборони зуміли провести заходи щодо посилення оборонних рубежів і позицій. Атаки ЗС РФ вдається відбивати.
Російські окупанти продовжують наступ у Харківській області й тепер починають штурмувати позиції українських захисників у напрямку села Стариця, яке розташоване неподалік від кордону. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ від 20 травня.
Зазначається, що Сили оборони почали відбивати атаку противника на Харківському напрямку, ситуація контрольована. Росіяни намагалися просунутися вперед біля населеного пункту Стариця.
"Наші підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів і позицій у визначених районах. За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 261 особу та 40 одиниць озброєння й військової техніки", — ідеться в повідомленні.
У Генштабі ЗСУ додали, що українські захисники знищили один танк, артилерійську систему, 8 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, а також 13 безпілотників противника.
Пошкоджень зазнали 2 російські танки, 1 бойова броньована машина, 8 артсистем і 6 автомобілів.
Загалом по всій лінії фронту за останню добу відбулося 140 бойових зіткнень. Позиції українських захисників і мирні міста були атаковані 4056 разів. Із них 118 обстрілів було зафіксовано з використанням реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо, 20 травня повідомлялося, що ЗС РФ продовжують штурмувати місто Вовчанськ на півночі Харківської області, проте українські захисники продовжують контролювати населений пункт на 60%, заявив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха.