ЗС РФ почали штурмувати позиції ЗСУ в напрямку Стариці на Харківщині, — Генштаб (карта)

Попри дії противника, Сили оборони зуміли провести заходи щодо посилення оборонних рубежів і позицій. Атаки ЗС РФ вдається відбивати.

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Російські окупанти продовжують наступ у Харківській області й тепер починають штурмувати позиції українських захисників у напрямку села Стариця, яке розташоване неподалік від кордону. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ від 20 травня.

Зазначається, що Сили оборони почали відбивати атаку противника на Харківському напрямку, ситуація контрольована. Росіяни намагалися просунутися вперед біля населеного пункту Стариця.

У Генштабі повідомили про атаки ЗС РФ на село Стариця Фото: DeepStateMAP У Генштабі повідомили про атаки ЗС РФ на село Стариця Фото: DeepStateMAP

"Наші підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів і позицій у визначених районах. За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 261 особу та 40 одиниць озброєння й військової техніки", — ідеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додали, що українські захисники знищили один танк, артилерійську систему, 8 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, а також 13 безпілотників противника.

Пошкоджень зазнали 2 російські танки, 1 бойова броньована машина, 8 артсистем і 6 автомобілів.

Загалом по всій лінії фронту за останню добу відбулося 140 бойових зіткнень. Позиції українських захисників і мирні міста були атаковані 4056 разів. Із них 118 обстрілів було зафіксовано з використанням реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 20 травня повідомлялося, що ЗС РФ продовжують штурмувати місто Вовчанськ на півночі Харківської області, проте українські захисники продовжують контролювати населений пункт на 60%, заявив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха.