РФ може повернутися до спроб захоплення Донбасу після невдач на Харківщині, — експерт (відео)

За словами полковника запасу ЗСУ Петра Черника, дії противника в Харківській області є цілком очікуваними. Після того, як план росіян остаточно провалиться, вони повернуться до минулої стратегії.

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Російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників по всій лінії фронту. Найактивніше останніми днями на Харківщині. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у коментарі "24 каналу" розповів, чого очікувати найближчим часом.

За його словами, зараз противник намагається створити так званий харківський плацдарм, однак цей план провалюється і незабаром росіяни можуть повернутися до своєї старої стратегії. Полягає вона в тому, щоб спробувати вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Тепер найголовніше: противник ні у воєнно-технологічному, ні в оперативно-стратегічному, ні в тактичному сенсі — нічим нас здивувати не може. Для мене, як для людини, яка займається воєнною справою, — на цю хвилину все цілком очікувано", — заявив Петро Черник.

Окремо експерт висловився стосовно безпосередніх спроб противника просунутися до Харкова. До кордону з обласним центром ЗС РФ потрібно пройти приблизно 30 кілометрів, а для цього росіянам знадобиться щонайменше 100 тисяч осіб особового складу. Водночас українським захисникам вдалося суттєво збільшити статистику втрат окупантів.

"За минулий тиждень встановлено абсолютний рекорд за цю війну — 9 660 осіб особового складу остаточно і безповоротно відмінусувалися. Ця тенденція буде тільки нарощуватися. Такими темпами як вони ведуть війну, то можуть заміщати в межах до 30–35 тисяч (осіб, — ред.) на місяць. Для того щоб наростити велике угруповання, хоча б на 150 тисяч, треба піднімати мобілізаційну планку до 40–50 тисяч на місяць", — продовжив Петро Черник.

Нагадаємо, 20 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗС РФ почали штурмувати українські позиції в напрямку села Стариця Харківської області. Натомість Сили оборони почали відбивати ворожу атаку, ситуація контрольована.