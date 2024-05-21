Заборона на удари по РФ створила притулок у прикордонні для обстрілів України КАБами, — ISW

За словами аналітиків, у прикордонних районах РФ російські військові та техніка можуть вільно збиратися перед наступом. Але Франції слід зняти табу на удари по військових об'єктах у РФ, вважає голова комітету у закордонних справах нижньої палати французького парламенту Жан-Луї Бурланж.

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Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Білий дім не схвалює застосування Україною американської зброї для ударів по військових об'єктах на території Росії. Таку заяву він зробив після засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" 20 травня. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 20 травня.

За словами Остіна, Сполучені Штати очікують, що Україна й надалі "продовжить застосовувати зброю, яку надали, по цілях усередині України". Він без додаткових роз'яснень згадав про те, що "аеродинаміка дещо відрізняється".

Аналітики ISW продовжують вважати, що обмеження США та інших країн, накладені на Україну в тому, що стосується ударів по військових об'єктах у РФ, "створили притулок у прикордонних районах РФ, з якого російська авіація може завдавати скоригованих бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах". У цих районах російські сили і техніка можуть вільно збиратися перед боєм.

Такі правила США і Заходу серйозно підривають оборонні можливості України для захисту від російських наступальних операцій на півночі Харківської області або в будь-якому районі вздовж міжнародного кордону, де війська РФ можуть почати наступ.

Своєю чергою, глава британського МЗС Девід Кемерон нещодавно оголосив, що ЗСУ можуть використовувати надану Великою Британією зброю для ударів по цілях на території РФ. Інші європейські країни, можливо, теж розглядають можливості скасувати таке обмеження.

Голова комітету у закордонних справах Національної асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж 19 травня заявив, що Франція має дозволити ЗСУ використовувати французьку зброю для ударів по військових об'єктах у РФ.

"Право на самооборону виключає право на захист території агресора", — пояснив він. Дозволяючи Україні обстрілювати територію РФ західною зброєю, союзники при цьому не стають стороною конфлікту, пояснив Бурланж необхідність "зняти невиправдане табу".

Нагадаємо, що російські війська заявили про просування під Харковом, водночас лінія постачання вразлива перед ударами України.

Також повідомлялося, що Росія може повернутися до спроб захоплення Донбасу після невдач у Харківській області.