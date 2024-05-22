ВС РФ нанесли ракетный удар по детсаду на Харьковщине: что известно о последствиях (фото)

После ракетного удара противника возник пожар и зафиксированы разрушения. Спасателям удалось потушить возгорание, площадью в 200 квадратных метров.

Related video

Утром 22 мая Вооруженные силы Российской Федерации атаковали ракетами детский сад в Чугуеве Харьковской области. В результате вражеской атаки восемь человек получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram.

"Сегодня около 8 утра ракетами атакован садик в Чугуеве. По предварительным данным, 8 человек получили травмы", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в результате вражеского удара возник пожар и разрушения. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 200 квадратных метров.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Кроме этого, накануне враг сбросил управляемые авиабомбы на детсад в поселке Золочев Богодуховского района.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что утром был нанесен ракетный удар по центральной части Чугуева, поврежден детсад, есть пострадавшие.

Важно

Сумы остались без света после ночной атаки: в ВСУ утверждают об уничтожении всех Shahed (фото)

Позже он отметил, что количество пострадавших возросло до семи человек. В частности, 41-летняя и 42-летняя женщины в среднем состоянии, их госпитализировали в больницу. Кроме этого, в медучреждение были доставлены еще четыре человека.

"Среди пострадавших 28-летний мужчина и женщины 22, 55, 65, 77 лет", — сказал Синегубов.

Напомним, вечером 21 мая российские военные нанесли удар по частному дому в селе Рог Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые гражданские.

22 мая в Сумской ОГА рассказали об атаке противника на регион с помощью БПЛА типа Shahed. В частности, в двух городах были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.