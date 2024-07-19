РФ атакувала житловий район Миколаєва: є жертва, перші подробиці

Після удару російських військових зафіксовано пошкодження житлового сектора. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зауважив, що є постраждалі та загиблий цивільний.

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Вдень 19 липня Збройні сили Російської Федерації атакували Миколаїв. Зафіксовано приліт по житловому району. Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

О 17:18 Сєнкевич зауважив, що в Миколаєві пролунав вибух.

"У Миколаєві чутно вибух. Будь ласка, будьте в безпечних місцях", — написав мер.

О 17:27 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що на місце виїхали швидкі.

Пізніше він повідомив, що відбулося влучання по житловому району, в результаті чого є постраждалі та загиблий цивільний.

"Відомо про постраждалих. На жаль, є і загиблий цивільний", — сказав Олександр Сєнкевич.

За його словами, також спостерігаються пошкодження житлового сектору.

У Telegram-каналі "Никоелаевский Ванек" зазначили, що нібито загинула цивільна жінка.

Нагадаємо, 19 липня Збройні сили Російської Федерації двічі вдарили по житловій забудові центральної частини Чугуєва. За словами керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, в результаті ворожої атаки є постраждалі, зокрема й 14-річний хлопчик. Поранені в середньому та легкому станах госпіталізовані, загрози їхньому життю немає.

17 липня у пресслужбі ДСНС розповіли, що в Мирнограді під час розбирання завалів після удару російських окупантів рятувальники дістали кота, який просидів там понад добу. Тварина була неушкоджена.