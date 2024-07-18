Збито 18 цілей з 19: у Повітряних силах повідомили подробиці нічної атаки на Україну

Росіяни запустили по Україні три ракети та 16 дронів-"камікадзе". Дві ракети збили над Дніпропетровщиною.

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У ніч на 18 липня 2024 року росіяни завдали удару 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку: двома – Х-59/Х-69 та однією Х-35. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що загалом радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей.

До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи ПС ЗСУ та підрозділи радіоелектронної боротьби.

У результаті українським захисникам неба вдалось уразити усі 16 "шахедів" та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Ситуація в регіонах

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 2 ракети і 5 "шахедів".

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров деталей щодо нічної атаки не оприлюднив, давши загальне "зведення" за минулу добу.

"196 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новоданилівку та Успенівку", — повідомив він.

Окрім того, внаслідок російських атак по Пологівському району поранення отримали троє людей, серед яких двоє дітей.

У Кременчуцькому районі ворожими БПЛА було пошкоджено цивільний будинок і подвір’я. За попередньою інформацією, без постраждалих, поінформував глава Полтавської області Філіп Пронін.

Глава Харківщини Олег Синєгубов та очільник Київської ОВА Руслан Кравченко також не повідомили подробиці атаки росіян.

Натомість мер Києва Віталій Кличко попереджав про вибухи на лівому березі столиці та роботу ППО.

За його інформацією, в Дарницькому районі сталося падіння уламків ворожого БПЛА після збиття. Пошкоджень не виявлено.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як одна з бригад ДПСУ застосувала БПЛА, щоб збити російський розвідувальний безпілотник. Для цього оператор спрямував дрон "на таран" і не дав Zala шпигувати за українськими позиціями.