Росія атакувала Україну кількома групами дронів-камікадзе (карта)

Безпілотники були помічені в Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Київській та Миколаївській областях.

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У ніч на 18 липня російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних дронів. Про перші БПЛА Повітряні сили ЗСУ повідомили ще о 21:15 вечора 17 липня.

Так, дрони були помічені в Сумській області. Пізніше про загрозу попередили жителів Чернігівської та Полтавської областей.

Про дрони на кордоні Чернігівської та Київської областей Повітряні сили попередили о 22:19 вечора. Уже о 22:51 стало відомо, що БПЛА виявлено на кордоні Харківської та Дніпропетровської областей.

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О 22:58 кореспондент Фокуса повідомив про вибухи в Києві.

Повітряна тривога в Україні

Уже о 23:09 у ЗСУ повідомили про кілька груп ударних дронів у Харківській області, які рухалися в південному напрямку.

Приблизно о 23:38 БПЛА було виявлено на заході та півдні Харківщини, а також на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей. Пізніше переміщення безпілотників фіксували в Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Як повідомив моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек", російські "Шахеди" були збиті до 01:50 ночі.

Під ранок ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації та застосування керованих авіабомб у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що в Мирнограді дістали з-під завалів кота, який врятував від смерті господиню. За кілька хвилин до обстрілу її домашній улюбленець почав голосно нявкати і наполегливо кликати свою господиню в іншу кімнату.

Також нагадаємо, що в "Охматдиті" в момент атаки росіян були пацієнти з Молдови. За словами молдовської віцепрем'єрки Христини Герасимов, ворожа ракета пошкодила 24 відділення медичного закладу, а одне з них повністю зруйнувала. Російський обстріл вона назвала прикладом цинізму, адже могли загинути сотні дітей.