Один лежав на операційному столі: в "Охматдиті" в момент атаки були пацієнти з Молдови

За словами молдовської віцепрем'єрки Крiстiни Герасимов, ворожа ракета пошкодила 24 відділення медичного закладу, а одне з них повністю зруйнувала. Російський обстріл вона назвала прикладом цинізму, адже могли загинути сотні дітей.

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8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Там у момент обстрілу перебували пацієнти з Молдови. Про це заявила віцепрем'єрка сусідньої країни Крістіна Герасимов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Напередодні чиновниця відвідала українську столицю і в рамках свого візиту прибула до найбільшої дитячої лікарні України, яку атакували росіяни. Однією з причин такого рішення став той факт, що там перебували на лікуванні діти з Молдови.

"Російська ракета повністю зруйнувала відділення інтенсивної терапії, загалом пошкоджено 24 відділення… На цей момент у лікарні було понад 600 пацієнтів — діти, які страждають на невиліковні захворювання. Зокрема діти з Молдови, один з яких у момент бомбардування перебував на операційному столі", — заявила Крістіна Герасимов.

У лікарні "Охматдит" під час атаки були пацієнти з Молдови Фото: Facebook У лікарні "Охматдит" під час атаки були пацієнти з Молдови Фото: Facebook

Окремо віцепрем'єрка Молдови додала, що дитині вдалося вижити після ворожого терору і вона продовжує перебувати під наглядом лікарів, які борються за її життя.

Крістіна Герасимов вважає, що російські окупанти перейшли межу і показали жахливий приклад цинізму, адже могли постраждати діти.

"Цей напад — жахливий приклад цинізму тих, для кого вже немає нічого святого, навіть життя невинних дітей. Звірства проти всіх українців мають припинитися", — додала віцепрем'єрка Молдови.

У лікарні "Охматдит" під час атаки були пацієнти з Молдови Фото: Facebook У лікарні "Охматдит" під час атаки були пацієнти з Молдови Фото: Facebook

Нагадаємо, 13 липня повідомлялося, що лікарі розповіли, як вдалося врятувати дітей від ракет РФ у лікарні "Охматдит". За словами медиків, маленьких пацієнтів із відділення токсикології та діалізу встигли вивести в укриття, а ось лікарка-нефрологиня, яка пішла перевірити, чи ніхто раптом не залишився в небезпеці, — загинула.