Один лежал на операционном столе: в "Охматдете" в момент атаки были пациенты из Молдовы

По словам молдавского вице-премьера Кристины Герасимов, вражеская ракета повредила 24 отделения медицинского учреждения, а одно из них полностью разрушила. Российский обстрел она назвала примером цинизма, ведь могли погибнуть сотни детей.

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8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Там в момент обстрела находились пациенты из Молдовы. Об этом заявила вице-премьер соседней страны Кристина Герасимов на своей странице в социальной сети Facebook.

Накануне чиновница посетила украинскую столицу и в рамках своего визита прибыла в самую большую детскую больницу Украины, которую атаковали россияне. Одной из причин такого решения стал тот факт, что там находились на лечении дети из Молдовы.

"Российская ракета полностью разрушила отделение интенсивной терапии, всего повреждено 24 отделения… В этот момент в больнице было более 600 пациентов – дети, страдающие неизлечимыми заболеваниями. В частности дети из Молдовы, один из которых в момент бомбежки находился на операционном столе", — заявила Кристина Герасимов.

В больнице "Охматдет" во время атаки были пациенты из Молдовы Фото: Facebook В больнице "Охматдет" во время атаки были пациенты из Молдовы Фото: Facebook

Отдельно вице-премьер-министр Молдовы добавила, что ребенку удалось выжить после вражеского террора и он продолжает находиться под наблюдением врачей, которые борются за его жизнь.

Кристина Герасимов считает, что российские оккупанты перешли грань и показали ужасный пример цинизма, ведь могли пострадать дети.

"Это нападение – ужасный пример цинизма тех, для кого уже нет ничего святого, даже жизни невинных детей. Зверства против всех украинцев должны прекратиться", – добавила вице-премьер Молдовы.

В больнице "Охматдет" во время атаки были пациенты из Молдовы Фото: Facebook В больнице "Охматдет" во время атаки были пациенты из Молдовы Фото: Facebook

Напомним, 13 июля сообщалось, что врачи рассказали, как удалось спасти детей от ракет РФ в больнице "Охматдет". По словам медиков, маленьких пациентов из отделения токсикологии и диализа успели вывести в укрытие, а вот врач-нефролог, которая пошла проверить, никто вдруг не остался в опасности — погибла.