У Києві знесуть два корпуси "Охматдиту": у МОЗ представили план відбудови лікарні (відео)

За словами міністра Віктора Ляшка, пріоритетним наразі є відновлення 11-поверхового корпусу та заміна пошкодженого обладнання. Після цього візьмуться за проєктування та будівництво нового корпусу.

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Дитяча лікарня "Охматдит", яка постраждала внаслідок російського ракетного обстрілу Києва 8 липня, вже отримала понад 800 мільйонів гривень на відновлення. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в п'ятницю, 12 липня.

Це кошти, які надійшли на благодійні рахунки, а також державні гроші.

"Уряд і держава дофінансує стільки, скільки буде треба", — запевнив міністр.

За попередніми підрахунками, лише 360-400 мільйонів гривень знадобиться для забезпечення лікарні обладнанням.

Наразі триває комплексне оцінювання завданих збитків. Гендиректор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що пошкоджені всі корпуси медзакладу, але ступінь пошкодження різний. Уже з понеділка має бути завершена робота над першим дефектним актом.

Найближчим часом планують відновити надання медичної допомоги. Йдеться насамперед про операційні блоки, відділення інтенсивної терапії та дитячої онкології, офтальмології, урології та нейрохірургії. "Охматдит" вже запустив роботу Центру крові.

"Це дуже важливий крок для того, щоб сюди потихеньку поверталися перші онкохворі маленькі пацієнти. Ми вже підготувалися до прийому пацієнтів", — сказав Ляшко.

Один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит", у яку влучила ракету, не підлягає відновленню. Також фахівці обстежують приміщення старого хірургічного корпусу, який, ймовірно, також знесуть, сказав міністр.

Гроші першочергово спрямують на відновлення 11-поверхового корпусу та заміну пошкодженого обладнання, решту — на будівництво нового корпусу.

Медзаклад обере компанію, яка буде проводити будівельні роботи, і повідомить дату початку робіт, а також їхню тривалість.

Нагадаємо, 8 липня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні. Під ворожу атаку потрапила дитяча лікарня "Охматдит" у Києві, у якій перебували 627 маленьких пацієнтів.

Двоє дорослих загинули. 10 липня стало відомо про смерть хлопчика, який перебував у реанімації під час атаки на "Охматдит".