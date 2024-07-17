В Мирнограді дістали з-під завалів кота, який врятував від смерті хазяйку

За декілька хвилин до обстрілу її домашній улюбленець почав голосно нявкати та наполегливо звати свою хазяйку в іншу кімнату.

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В Мирнограді на Донеччині рятувальники дістали з-під завалів кота, який просидів там понад добу. Тварину передали в руки власниці. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що під час розбирання завалів на місці удару ЗС РФ в Мирнограді рятувальники почули жалібне нявкання.

"Розпочнемо новий день з добрих новин. З-під завалів зруйнованого будинку у Мирнограді надзвичайники вивільнили наляканого котика, який просидів під завалами майже добу. Тварина, на щастя, була неушкоджена", — йдеться в повідомленні.

Чотирилапого передали його власниці.

Жінка розповіла, що за декілька хвилин до обстрілу її домашній улюбленець почав голосно нявкати та наполегливо звати її в кімнату, яку в результаті обстрілу не було пошкоджено. Таким чином кіт врятував життя своїй хазяйці.

У Мирнограді росіяни 14 липня застосували 2 КАБи і потрапили в адмінбудівлі та багатоповерхівки. Загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували еко-парк у Харкові 22 червня, запустивши по території КАБ. Відбулося влучання по частині парку, яку реконструюють, через те у цій частині парку не перебували люди чи тварини.