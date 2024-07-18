Сбито 18 целей из 19: в Воздушных силах сообщили подробности ночной атаки на Украину

Россияне запустили по Украине три ракеты и 16 дронов-"камикадзе". Две ракеты сбили над Днепропетровской областью.

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В ночь на 18 июля 2024 года россияне нанесли удар 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области и тремя управляемыми авиационными ракетами с южного направления: двумя — Х-59/Х-69 и одной Х-35. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что в целом радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 19 воздушных целей.

К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате украинским защитникам неба удалось поразить все 16 "шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.

Ситуация в регионах

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, подразделения ПвК "Восток" уничтожили над областью 2 ракеты и 5 "шахедов".

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров деталей относительно ночной атаки не обнародовал, дав общую "сводку" за прошедшие сутки.

"196 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку, Новоданиловку и Успеновку", — сообщил он.

Кроме того, в результате российских атак по Пологовскому району ранения получили три человека, среди которых двое детей.

В Кременчугском районе вражескими БПЛА были повреждены гражданский дом и двор. По предварительной информации, без пострадавших, проинформировал глава Полтавской области Филипп Пронин.

Глава Харьковщины Олег Синегубов и глава Киевской ОГА Руслан Кравченко также не сообщили подробности атаки россиян.

Однако мэр Киева Виталий Кличко предупреждал о взрывах на левом берегу столицы и работе ПВО.

По его информации, в Дарницком районе произошло падение обломков вражеского БПЛА после сбивания. Повреждений не обнаружено.

Напомним, ранее Фокус писал, как одна из бригад ГПСУ применила БПЛА, чтобы сбить российский разведывательный беспилотник. Для этого оператор направил дрон "на таран" и не дал Zala шпионить за украинскими позициями.