Ракета РФ ударила по дитячому майданчику в Миколаєві: Зеленський розповів подробиці (фото)

У результаті ворожої атаки поранення отримали п'ятеро людей, ще троє загинуло, зокрема й дитина. Росія щодня доводить, що світ на неї замало тисне, наголосив президент Володимир Зеленський.

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Вдень 19 липня Збройні сили Російської Федерації завдали удару в дитячий майданчик біля житлового будинку в Миколаєві. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку", — сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що станом на 18:40 відомо про пʼятьох поранених людей та трьох загиблих, серед яких і дитина.

Наслідки атаки РФ по Миколаєву Фото: ДСНС Наслідки атаки РФ по Миколаєву Фото: ДСНС

"Мої співчуття рідним та близьким. Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало", — сказав президент.

Він додав, що подібне знищення життя повинно бути зупинено. Зеленський переконаний, що потрібні нові рішення на підтримку українського захисту, РФ повинна відчути силу світу.

Нагадаємо, російські військові атакували житловий район Миколаєва 19 липня. За словами міського голови Олександра Сєнкевича, пошкодження отримав житловий сектор.

Пізніше мер зауважив, що внаслідок атаки російських окупантів кількість жертв зросла до трьох. За повідомленням анонімного Telegram-каналу, загинула дитина віком приблизно десять років, яка не встигла добігти до підʼїзду. Адміністратор каналу зазначив, що дитина "прийняла на себе більшу частину ракети", її розірвало на частини.