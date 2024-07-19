РФ атаковала детскую площадку в Николаеве: все, что известно о жертвах и разрушениях (фото)
Из-за удара российской ракеты были разрушены три дома и детский сад. Известно о трех погибших, в частности, ребенке, и пяти пострадавших.
Вооруженные силы Российской Федерации атаковали жилой район Николаева 19 июля. Вражеская ракета попала в детскую площадку рядом с обычным жилым домом. Фокус рассказывает о последствиях обстрела оккупантами.
Воздушную тревогу в Николаеве и области объявили в 16:51. В 17:18 городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве прогремел взрыв. Через несколько минут было объявлено об окончании воздушной тревоги. Однако произошло попадание вражеской ракеты. Мэр отметил, что повреждения получил жилой сектор.
"Прилет по жилому району", — сказал Александр Сенкевич.
В свою очередь руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в 17:27 о выезде скорых на место вражеского удара. Он рассказал, что местные жители еще до приезда врачей бросились на помощь пострадавшим.
Что известно о жертвах в результате атаки РФ
Городской голова Сенкевич отметил, что погибли три человека, в том числе ребенок.
"Роснявые подонки снова показывают свою суть. Уже на сейчас известно о трех погибших, в том числе ребенок. Росне нет оправдания", — сообщил он.
В анонимном Telegram-канале "Николаевский Ванек" рассказали, что в результате российского обстрела якобы погибла женщина. Кроме нее, жертвой стал ребенок около десяти лет, его разорвало на части.
"Приняла (ребенок, — ред.) на себя большую часть ракеты, до подъезда не добежала", — говорится в сообщении.
Также администратор канала сообщил, что оккупанты якобы ударили ракетой типа Х-59 по забору обычного двора в Николаеве.
"Ракетой въеб*ть в забор обычного двора. Вся их сущность. Мои соболезнования семьям погибших и пострадавших", — добавили в сообщении.
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что россияне атаковали центр города.
"Погибли три человека — мужчина, женщина и ребенок. Мама мальчика находится в состоянии шока. С женщиной работают психологи ГСЧС", — пояснил он.
В целом ранения получили пятеро жителей. По его словам, разрушениям подверглись три дома, детский сад.
"Пострадавшим оказываем всю необходимую помощь. Развернут штаб помощи", — сказал он.
РФ атаковала Николаев: реакция президента: реакция президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне попали в детскую площадку возле обычного дома. По его словам, погибли три человека, пострадали еще пятеро.
"Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на это время известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок. Мои соболезнования родным и близким", — сообщил президент.
Зеленский отметил, что оккупанты ежедневно доказывают своим террором, что на них мало давления. Тогда как уничтожение жизни должно быть остановлено, для этого нужно новые решения в поддержку украинской защиты. Он добавил, что враг должен почувствовать силу мира.
Напомним, ночью 19 июля российские военные дважды атаковали жилую застройку центральной части Чугуева в Харьковской области. Руководитель ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате вражеского обстрела пострадали семь человек, в том числе и 14-летний мальчик, он находится в очень тяжелом состоянии.
В ночь на 18 июля оккупанты атаковали Украину с помощью 16 ударных дронов типа Shahed-131/136 и трех управляемых авиаракет. Украинской ПВО удалось уничтожить все дроны и две ракеты Х-59.