РФ атакувала дитячий майданчик у Миколаєві: все, що відомо про жертв та руйнування (фото)

Через удар російської ракети було зруйновано три будинки та дитячий садок. Відомо про трьох загиблих, зокрема дитину, та п'ятьох постраждалих.

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Збройні сили Російської Федерації атакували житловий район Миколаєва 19 липня. Ворожа ракета влучила в дитячий майданчик поруч зі звичайним житловим будинком. Фокус розповідає про наслідки обстрілу окупантами.

Повітряну тривогу в Миколаєві та області оголосили о 16:51. О 17:18 міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що в Миколаєві пролунав вибух. Через декілька хвилин було оголошено про закінчення повітряної тривоги. Проте відбулося влучання ворожої ракети. Мер зауважив, що пошкодження отримав житловий сектор.

"Приліт по житловому району", — сказав Олександр Сєнкевич.

Своєю чергою керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив о 17:27 про виїзд швидких на місце ворожого удару. Він розповів, що місцеві жителі ще до приїзду лікарів кинулися на допомогу постраждалим.

Що відомо про жертв внаслідок атаки РФ

Міський голова Сєнкевич зауважив, що загинуло троє людей, зокрема дитина.

"Росняві покидькі знову показують свою суть. Вже на зараз відомо про трьох загиблих, у тому числі дитина. Росні немає виправдання", — повідомив він.

В анонімному Telegram-каналі "Николаевский Ванек" розповіли, що в результаті російського обстрілу нібито загинула жінка. Крім неї, жертвою стала дитина віком приблизно десять років, її розірвало на частини.

"Прийняла (дитина, — ред.) на себе більшу частину ракети, до під'їзду не добігла", — йдеться у повідомленні.

Також адміністратор каналу повідомив, що окупанти нібито вдарили ракетою типу Х-59 по паркану звичайного двору в Миколаєві.

"Ракетою в'єб*ти в паркан звичайного подвір'я. Вся їхня сутність. Мої співчуття сім'ям загиблих та постраждалих", — додали в повідомленні.

ЗС РФ атакували Миколаїв Фото: ДСНС Загиблий у Миколаєві Фото: ДСНС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що росіяни атакували середмістя.

"Загинули троє людей – чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС", — пояснив він.

Загалом поранення отримали пʼятеро жителів. За його словами, руйнувань зазнали три будинки, дитячий садок.

"Потерпілим надаємо усю необхідну допомогу. Розгорнуто штаб допомоги", — сказав він.

ЗС РФ атакували Миколаїв Фото: ДСНС Наслідки атаки по Миколаєву Фото: ДСНС

РФ атакувала Миколаїв: реакція президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни влучили в дитячий майданчик біля звичайного будинку. За його словами, загинуло троє людей, постраждало ще пʼятеро.

"Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким", — повідомив президент.

Зеленський наголосив, що окупанти щодня доводять своїм терором, що на них замало тиску. Тоді як знищення життя повинно бути зупинено, для цього потрібно нові рішення на підтримку українського захисту. Він додав, що ворог повинен відчути силу світу.

Нагадаємо, вночі 19 липня російські військові двічі атакували житлову забудову центральної частини Чугуєва в Харківській області. Керівник ОВА Олег Синєгубов розповів, що в результаті ворожого обстрілу постраждало семеро людей, зокрема й 14-річний хлопчик, він перебуває в дуже важкому стані.

У ніч на 18 липня окупанти атакували Україну за допомогою 16 ударних дронів типу Shahed-131/136 та трьох керованих авіаракет. Українській ППО вдалося знищити всі дрони та дві ракети Х-59.