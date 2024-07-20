Удар по Сумщині, падіння уламків у Києві: РФ атакувала Україну дронами (карта)

У Солом'янському районі Києва впали уламки. У Сумській області був атакований енергооб'єкт. Також про "прильоти" повідомили в Полтавській області.

Related video

У ніч на 20 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Про перші БПЛА Повітряні сили повідомили ще ввечері 19 липня.

Так, о 22:47 у ЗСУ заявили, що загроза з боку ударних безпілотників ЗС РФ є для жителів Харківської області. Пізніше стало відомо, що дрони вирушили в Полтавську область, а Харківщину ворог атакував керованими бомбами.

Важливо

РФ атакувала дитячий майданчик у Миколаєві: все, що відомо про жертв та руйнування (фото)

Вже о 00:06 ночі 20 липня стало відомо, що росіяни атакували дронами також Сумську область. Пізніше повітряну тривогу було оголошено в Київській області та столиці. Там спрацювали сили ППО.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко о 01:12 ночі.

Повітряна тривога в Україні

Наслідки атаки на Київ

Уранці 20 липня в Київській міській військовій адміністрації заявили, що внаслідок атаки БПЛА в Солом'янському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона.

"Інформація уточнюється. Наразі даних про руйнування або постраждалих немає", — ідеться в повідомленні від 05:58 ранку.

Наслідки атаки на Сумську область

Сумська обласна військова адміністрація заявила, що ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопщини, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

"На місці працюють усі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Один із ворожих безпілотників був знищений нашими силами протиповітряної оборони. Наслідки атаки противника ліквідовуються", — сказано в повідомленні.

Наслідки атаки на Полтавську область

Голова Полтавської ОВА Пилип Пронін у себе в Telegram ще вночі написав, що є влучання в Полтавському районі.

"У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих", — зазначив він.

Нагадаємо, в анонімному Telegram-каналі повідомили, що внаслідок атаки РФ по Миколаєву загинула дитина. На жаль, хлопчик не встиг добігти до під'їзду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти потрапили в дитячий майданчик біля звичайного будинку. За його словами, потрібні нові рішення для підтримки українського захисту.