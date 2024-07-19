12-річний танцівник загинув у Миколаєві: що відомо про жертву обстрілу РФ (фото)

Троє людей загинуло в Миколаєві через обстріл російських окупантів. Ще 15 людей отримали поранення, серед них чотири дитини, розповіли в ДСНС.

Related video

Приблизно о 17:13 19 липня Збройні сили Російської Федерації завдали удару по дитячому майданчику біля житлового будинку Миколаєва, в результаті чого є загиблі, зокрема й 12-річний хлопчик Кирило Дядушка. Про це повідомив колектив Souvenir, у якому дитина танцювала, у своєму Facebook.

"В нашому колективі сталося величезне горе… Більше немає нашого Кирила Дядюшка. Сьогодні він потрапив під обстріл. Наше Сонечко, наша талановита дитиночка, яка мріяли і так хотіла жити, за що… Немає слів… Жахливий біль і величезна ненависть до всього рУського", — йдеться у повідомленні.

12-річний Кирило Дядушка Фото: Facebook 12-річний Кирило Дядушка Фото: Facebook

В Офісі генпрокурора розповіли, що внаслідок авіаудару РФ у Миколаєві загинуло троє людей, серед них 12-річний хлопець, поранення отримали ще пʼятеро осіб.

"Троє загиблих, серед яких 12-річний хлопчик, та 5 поранених внаслідок ворожого авіаудару по Миколаєву — розпочато провадження", — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування розпочато за фактор порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Жертвами атаки стали літня жінка, чоловік та 12-річний хлопчик. Пошкоджень зазнав дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

"Попередньо, окупанти вдарили по місту Х-59. Інформація по постраждалих постійно уточнюється", — додали в повідомленні.

У ДСНС розповіли, що в результаті атаки загинуло троє людей, зокрема одна дитина, а поранення отримали ще 15, серед них чотири дитини. Госпіталізовано було вісім осіб. Також пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та будівлю дитсадка.

Нагадаємо, в анонімному Telegram-каналі повідомили, що в результаті атаки РФ по Миколаєву загинула дитина. На жаль, хлопчик не встиг добігти до підʼїзду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти влучили в дитячий майданчик біля звичайного будинку. За його словами, потрібні нові рішення для підтримки українського захисту.