РФ запустила Shahed и авиаракету Х-69 по Сумской области: детали ночной атаки

По сообщению Сумской ОГА, был нанесен удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской общины. Однако командующий ПС Николай Олещук заявил, что управляемая авиаракета Х-69 не достигла своей цели.

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В ночь с 22 на 23 июля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью беспилотников типа Shahed и управляемой авиаракетой типа Х-69. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук в своем Telegram.

"В ночь на 23 июля 2024 года противник нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-69 из воздушного пространства Курской области — РФ и 8-ю ударными БПЛА типа Shahed также с Курского направления. Атакована Сумская область", — сказал Николай Олещук.

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По его словам, к отражению вражеской атаки были привлечены подразделения мобильных огневых групп Сил обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы ВС. Так, было уничтожено семь российских ударных дронов типа Shahed. Также в результате активного противодействия управляемая авиаракета не достигла своей цели.

Что происходит на Сумщине

В Сумской ОГА рассказали, что оккупанты нанесли авиаудар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады.

"В ночь на 23 июля враг нанес авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады. На месте работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий вражеской атаки и аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших нет.

Кроме этого, в регионе было уничтожено семь российских дронов.

"В ночь на 23 июля в небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны области уничтожено семь вражеских БПЛА различных типов", — добавили в сообщении.

Напомним, 20 июля российские военные атаковали мирные украинские города. Так, в одном из районов Киева зафиксировано падение обломков дрона, на Сумщине противник нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также зафиксировано попадание на Полтавщине.

21 июля начальник районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что оккупанты атаковали Никопольский район в Днепропетровской области с помощью необычных боеприпасов с флешетами.