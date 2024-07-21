РФ атакувала Дніпропетровську область особливо небезпечними снарядами (фото)

За словами начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, противник використовує боєприпаси з флешетами, які здатні завдати якомога більшої шкоди мирному населенню. Цього разу снаряди пошкодили навчальний заклад.

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Російські окупанти не припиняють обстрілювати Нікопольський район у Дніпропетровській області. Цього разу населені пункти були атаковані незвичайними боєприпасами з флешетами. Про це детальніше розповів начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, війська противника завдавали ударів по населених пунктах Марганецької громади зі ствольної артилерії. Чимало снарядів влучили в навчальний заклад.

"Це не перший подібний обстріл — Іллінка та Добра Надія майже щодня потерпають від збройної агресії. На жаль, школа зазнала суттєвих руйнувань, на щастя — люди не постраждали", — написав Євген Євтушенко.

Окремо він звернув увагу на озброєння, яке застосовували росіяни для атаки на регіон. ЗС РФ використовували боєприпаси з флешетами. Це артилерійські снаряди, які містять у собі від 7 до 9 тисяч маленьких і гострих стріл, що здатні завдавати важких поранень і вбивати людей. Кількість стріл залежить від калібру.

На опублікованих кадрах можна побачити який вигляд мають ці снаряди. Їх виявила місцева мешканка.

Росіяни обстрілюють Дніпропетровщину снарядами з флешетами Фото: Telegram Росіяни обстрілюють Дніпропетровщину снарядами з флешетами Фото: Telegram

"Обстрілюючи населений пункт, де проживають цивільні мешканці, окупанти застосували боєприпаси, розраховані на максимальне ураження саме людей. Це не перше застосування флешетів — за два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, у парканах, дахах та автомобілях", — підсумував Євген Євтушенко.

Снаряди з флешетами: що про них відомо

Російські окупанти давно використовують цей вид озброєння. Ще у травні 2022 року в Державній прикордонній службі писали, що росіяни атакували прикордоння Сумської області артилерійськими снарядами, які начинені флешетами.

"Сталеві стрижні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно мешканців у Шосткинському районі. Варто зауважити, що такі ж бойові елементи судмедексперти знаходили в тілах мирних українців, яких росіяни вбили в Бучі та Ірпені", — йшлося в повідомленні.

Росіяни регулярно використовують артснаряди з флешеттами

Флешета — це металева стріла-дротик малого розміру, яка призначена для ураження живої сили. Уперше вони з'явилися у Франції ще під час Першої світової війни. У ті часи їх скидали з аеропланів на місця, де скупчувався противник.

Найчастіше російські окупанти застосовують артилерійські боєприпаси калібру 122-мм 3Ш1 "Пелюстка-1" і 152-мм 3Ш2 "Лепесток-2", ідеться в матеріалі. Кожен із них здатен викинути 7 або 9 тисяч флешетів відповідно, а спрацьовують снаряди в повітрі.

Нагадаємо, 15 липня Фокус повідомляв, як українці живуть під обстрілами в Нікополі. Повітряні тривоги в центральному українському місті в Дніпропетровській області можуть тривати цілий день і в результаті громадяни не можуть закрити свої потреби, адже нічого не працює. При цьому вибухи можуть лунати і до сирени, розповідає місцева мешканка Ольга.