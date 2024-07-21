РФ атакувала Дніпропетровську область особливо небезпечними снарядами (фото)
За словами начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, противник використовує боєприпаси з флешетами, які здатні завдати якомога більшої шкоди мирному населенню. Цього разу снаряди пошкодили навчальний заклад.
Російські окупанти не припиняють обстрілювати Нікопольський район у Дніпропетровській області. Цього разу населені пункти були атаковані незвичайними боєприпасами з флешетами. Про це детальніше розповів начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, війська противника завдавали ударів по населених пунктах Марганецької громади зі ствольної артилерії. Чимало снарядів влучили в навчальний заклад.
"Це не перший подібний обстріл — Іллінка та Добра Надія майже щодня потерпають від збройної агресії. На жаль, школа зазнала суттєвих руйнувань, на щастя — люди не постраждали", — написав Євген Євтушенко.
Окремо він звернув увагу на озброєння, яке застосовували росіяни для атаки на регіон. ЗС РФ використовували боєприпаси з флешетами. Це артилерійські снаряди, які містять у собі від 7 до 9 тисяч маленьких і гострих стріл, що здатні завдавати важких поранень і вбивати людей. Кількість стріл залежить від калібру.
На опублікованих кадрах можна побачити який вигляд мають ці снаряди. Їх виявила місцева мешканка.
"Обстрілюючи населений пункт, де проживають цивільні мешканці, окупанти застосували боєприпаси, розраховані на максимальне ураження саме людей. Це не перше застосування флешетів — за два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, у парканах, дахах та автомобілях", — підсумував Євген Євтушенко.
Снаряди з флешетами: що про них відомо
Російські окупанти давно використовують цей вид озброєння. Ще у травні 2022 року в Державній прикордонній службі писали, що росіяни атакували прикордоння Сумської області артилерійськими снарядами, які начинені флешетами.
"Сталеві стрижні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно мешканців у Шосткинському районі. Варто зауважити, що такі ж бойові елементи судмедексперти знаходили в тілах мирних українців, яких росіяни вбили в Бучі та Ірпені", — йшлося в повідомленні.
Флешета — це металева стріла-дротик малого розміру, яка призначена для ураження живої сили. Уперше вони з'явилися у Франції ще під час Першої світової війни. У ті часи їх скидали з аеропланів на місця, де скупчувався противник.
Найчастіше російські окупанти застосовують артилерійські боєприпаси калібру 122-мм 3Ш1 "Пелюстка-1" і 152-мм 3Ш2 "Лепесток-2", ідеться в матеріалі. Кожен із них здатен викинути 7 або 9 тисяч флешетів відповідно, а спрацьовують снаряди в повітрі.
Нагадаємо, 15 липня Фокус повідомляв, як українці живуть під обстрілами в Нікополі. Повітряні тривоги в центральному українському місті в Дніпропетровській області можуть тривати цілий день і в результаті громадяни не можуть закрити свої потреби, адже нічого не працює. При цьому вибухи можуть лунати і до сирени, розповідає місцева мешканка Ольга.