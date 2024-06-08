Атака РФ на Дніпропетровщину: внаслідок повторного удару постраждав рятувальник

Росіяни атакували Нікопольський район дронами-камікадзе. А коли на місце прибули надзвичайники – атакували знов.

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Цієї ночі ворог атакував Дніпропетровську область. ППО вдалось збити два "Шахеди". Загинув 70-річний чоловік та поранення отримав рятувальник, який ліквідував наслідки обстрілу. Про це повідомляють у ДСНС області та Дніпропетровській ОВА.

У ОВА розповіли, що в ніч на 8 червня ворог атакував Нікопольщину: застосовував дрони-камікадзе й артилерію.

Під ударом опинились Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Обстріли Дніпропетровщини Фото: Днепропетровская ОВА

Загинув літній чоловік. Повідомляється про пошкоджене комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт та адмінбудівлю. Була зруйнована приватна оселя, ще п'ять – понівечені. Побиті два дачні будинки, дві господарські споруди й стільки ж будівель, що не експлуатувалися. Зачепило лінії електропередач.

Наслідки ще уточнюються. Через ворожий обстріл зайнявся автомобіль. На місце для ліквідації наслідків прибули надзвичайники і ворог наніс повторний удар.

Поранення отримав начальник караулу. 28-річного капітана служби цивільного захисту доправили до лікарні. Його стан оцінюють як важкий.

Нагадаємо, атакувати знов, коли на місце обстрілу прибувають рятувальники – звичайна підла тактика росіян. Так, схожий інцидент відбувся наприкінці травня у Запоріжжі. Тоді на надзвичайників з дрона ЗС РФ скинули боєприпаси.