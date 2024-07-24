Ракетний удар по Миколаївщині: рятувальники усю ніч гасили пожежу на полі площею 30 га (відео)

У Вознесенському районі Миколаївської області через ракетний удар виникло загоряння на відкритій території. Процес гасіння, зазначають вогнеборці, було ускладнено через потенційну небезпеку детонації боєприпасів.

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У вівторок ввечері, 23 липня росіяни завдали ракетного удару на відкритій території за межами населеного пункту у Вознесенському районі Миколаївської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його інформацією, внаслідок удару виникло загоряння сухої трави, яке загасили рятувальники.

Травмованих внаслідок обстрілів немає, — повідомив він.

Як повідомляли вогнеборці, орієнтовна площа пожежі становить 30 га.

Процес гасіння був дуже ускладнений через відсутність під'їзду техніки до осередків горіння та високу рослинність. Окрім того, зазначена територія є потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами і є загроза детонації.

Станом на ранок 24 липня відкритого вогню вже не спостерігається, але існують окремі осередки тління, доступ до яких неможливий через щільно захаращені високими чагарниками ділянки та потенційну небезпеку детонації боєприпасів.

Як зазначається, на місці продовжують чергувати підрозділи ДСНС. Ситуація контрольована й загрози житловому сектору немає.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня ЗС РФ атакували "шахедами" Одеську область. БПЛА влучив в житловий п'ятиповерховий будинок в Ізмаїлі, внаслідок чого постраждало троє людей.

Також росіяни завдали удар по Немишлянському району Харкова. Було пошкоджено будівлю гуманітарного фонду, п’ять автомобілів та будинок. У селі Лісне поряд із містом було зруйнований екопарк.