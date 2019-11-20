Смелая австралийка спасла коалу от лесного пожара

В Австралии сейчас бушует ежегодный сезон лесных пожаров, из-за которых погибли, предположительно, около 300 коал

В австралийском штате Новый Южный Уэльс местная жительница, рискуя собственной жизнью, спасла коалу от сокрушительного лесного пожара. Об этом сообщает CBS News.

Женщина, которая представилась как Тони, бросилась в горящий лес, чтобы спасти коалу, шерсть которой уже начала тлеть.

Увидев погибающего зверька, женщина сняла рубашку и бросилась в огонь. Она облила обгоревшее животное водой, завернула в одеяло и принесла в свой автомобиль.

Пострадавшее животное отвезли в ветеринарный центр. У коалы диагностировали множественные ожоги, животное находится в "нестабильном состоянии".

В Австралии сейчас бушует ежегодный сезон лесных пожаров, из-за которых погибли, предположительно, около 300 коал. Больница Port Macquarie Koala даже открыла счет GoFundMe для сбора средств на уход за животными. В больнице сообщили, что у них, по крайней мере, 31 коала проходит лечение от ожогов.

По данным Австралийского фонда коалы, в Австралии в дикой природе осталось около 43 000 коал. Этот вид считается "уязвимым".

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