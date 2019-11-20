Смелая австралийка спасла коалу от лесного пожара
2019-11-20 21:02:39
В Австралии сейчас бушует ежегодный сезон лесных пожаров, из-за которых погибли, предположительно, около 300 коал
В австралийском штате Новый Южный Уэльс местная жительница, рискуя собственной жизнью, спасла коалу от сокрушительного лесного пожара. Об этом сообщает CBS News.
Женщина, которая представилась как Тони, бросилась в горящий лес, чтобы спасти коалу, шерсть которой уже начала тлеть.
Увидев погибающего зверька, женщина сняла рубашку и бросилась в огонь. Она облила обгоревшее животное водой, завернула в одеяло и принесла в свой автомобиль.
Пострадавшее животное отвезли в ветеринарный центр. У коалы диагностировали множественные ожоги, животное находится в "нестабильном состоянии".
В Австралии сейчас бушует ежегодный сезон лесных пожаров, из-за которых погибли, предположительно, около 300 коал. Больница Port Macquarie Koala даже открыла счет GoFundMe для сбора средств на уход за животными. В больнице сообщили, что у них, по крайней мере, 31 коала проходит лечение от ожогов.
По данным Австралийского фонда коалы, в Австралии в дикой природе осталось около 43 000 коал. Этот вид считается "уязвимым".
Как ранее сообщал Фокус:
- В Австралии коала забралась в дом местной жительницы, которая работает стриптизершей, и устроила "танец" на шесте.
- Ученые из Квинслендского технологического университета (QUT) начали отслеживать численность популяций коал с помощью мультикоптеров с инфракрасными камероами.