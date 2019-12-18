В пылающей Австралии наступил самый жаркий день за всю историю

В стране был установлен новый температурный рекорд

В среду, 18 декабря, в Австралии была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране в пределах 40,9 градусов по Цельсию. Об этом сообщает ВВС.

В Бюро метеорологии сообщили, что сильная жара превысила предыдущий рекорд, установленный 7 января 2013 года в пределах 40,3 градусов.

Последние несколько месяцев страна борется с серьезным кризисом, связанным с засухой и лесными пожарами.

Но, по данным синоптиков, еще большая жара придет в страну позже на этой неделе, поэтому температурный рекорд может быть обновлен.

Основным фактором, влияющим на климат, является положительный диполь в Индийском океане – явление, когда температура на поверхности воды выше в западной половине океана и ниже в восточной.

Разница между этими двумя температурами в настоящее время является самой высокой за последние 60 лет. Более теплые воды океана вызывают обильные дожди в западной части Индийского океана, что приводит к наводнениям и засухе в Юго-Восточной Азии и Австралии.

Сейчас более 100 пожаров все еще уничтожают восточное побережье Австралии, а жара лишь обостряет ситуацию. По словам спасателей, рекордные температуры сделал пожары более непредсказуемыми и опасными.

Как ранее сообщал Фокус: