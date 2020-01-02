Небо над страной окрасилось в рыжий цвет, а в воздухе появился запах гари

Дым от огромных пожаров в Австралии добрался до Новой Зеландии, преодолев расстояние в 2 тыс. км и окрасил небо в жуткий оранжевый цвет. Об этом сообщает ВВС.

Австралия все еще борется с масштабными лесными пожарами, вызванными рекордной жарой и засухой. Дым от этих пожаров впервые добрался до южного острова Новой Зеландии 31 декабря, 2019 года. С тех пор в дымке скрылись ледники острова Южный, а над островом Северным небо приобрело мутно-оранжевый оттенок.

"Никогда не видел ничего похожего на то, что происходит в небе в последние 48 часов", – заявил сотрудник одной из местных туркомпаний.

Фото: REY

В Новой Зеландии крайне популярны туристические полеты к ледникам Тасмана, Франца-Иосифа и Фокса, но в последние дни там можно увидеть лишь тяжелую дымку, вместо голубого неба и белого снега.

Одна из австралийских туристок сфотографировала ледник Франца-Иосифа, который из-за гари от лесных пожаров, окрасился в коричневый цвет.

Фото: Twitter/@Rachelhatesit

Австралия и Новая Зеландия разделены примерно 2 тыс. км Тасманова моря. На спутниковых снимках видно, как дым пересек море и добрался к берегам Новой Зеландии.

Сине-желтоватые сумерки первыми увидели жители острова Южный, а к четвергу дымка добралась и до острова Северный.

Фото: Twitter/@lynchinnz

"В воздухе Окленда нет запаха гари, но восход солнца был жутким. Море приобрело странное золотистое сияние, а взошедшее солнце было оранжевым", – рассказала местная жительница.

Новозеландцы вспоминают, что около 10 лет назад из-за австралийских пожаров также появлялся туман, но ситуация никогда не была настолько плохой.

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