Участник реалити-шоу в Новой Зеландии съел вымирающую птицу

Пастушков-уэка в дикой природе осталось около 4000 особей.

Звезда американского реалити-шоу съел очень редкую птицу, находящуюся под угрозой исчезновения. Участник "Гонки на выживание" лишился приза в 500 000 долларов, съев нелетающую птицу под названием пастушок-уэка, или курица Маори. В дикой природе уэка осталось всего около 4150 особей. Об этом пишет The Daily Beast.

Американское реалити-шоу подверглось давлению со стороны правительства Новой Зеландии, после того как один из его участников съел находящуюся под угрозой исчезновения птицу.

Спенсер "Корри" Джонс получил предупреждение после того, как убил птицу уэка во время участия в шоу.

Уэка вымерла на большей части территории Новой Зеландии, а ее взрослая популяция составляет около 4150 особей. Уэка — это нелетающая птица с любопытным и задиристым характером. Известно, что она крадет мелкие предметы и относит их в близлежащие норы для исследования.

Реалити-шоу "Гонка на выживание" сталкивает девять команд по два участника в каждой. Они должны преодолеть почти 300 км за 40 дней. Участники должны добывать себе еду, исследуя пещеры, горы и реки.

Предыдущие участники ели ежей и угрей, но им запрещено трогать птиц.

Максимальное наказание за убийство уэка составляет 100 000 долларов или два года тюремного заключения. Когда Original Productions, компания, стоящая за Race for Survival, уведомила правительство Новой Зеландии, было начато расследование. Спенсер Джонс, американский гид по рафтингу, и Original Productions получили предупреждение только из-за "необычной динамической ситуации", что было отсылкой к тому факту, что участник испытывал голод и усталость.

Хоть ему и удалось отделаться легким испугом, Джонс теперь лишится возможности выиграть полмиллиона долларов призовых.

Джонс извинился и сказал, что он "не был готов к голоду". Он не первый участник шоу на выживание, подвергшийся критике за употребление в пищу исчезающих видов.

В прошлом году участники британского реалити-шоу I'm a Celeb Get Me Out of Here подверглись критике за употребление в пищу исчезающих животных в Южной Африке. Знаменитости, включая американскую супермодель Дженис Дикинсон, съели язык коровы нгуни, которая в 2017 году была включена Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в список находящихся под угрозой исчезновения.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие виды животных вымирают в Украине и мире из-за вмешательства человека. Под угрозой исчезновения находятся два вида орангутанов, иберийская рысь, амурский тигр и многие другие.