Редкие кадры: ученые запечатлели рождение одной из самых неуловимых акул в мире (видео)

Исследователи считают, что им удалось запечатлеть на видео историческое рождение акулы, находящейся в шаге от вымирания.

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Океан покрывает более половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. Увы, некоторые из них сегодня находятся на грани исчезновения, а потому ученым редко удается наблюдать их в естественной среде. Одним из таких видов являются серые акулы-няньки (Carcharias taurus), пишет IFLScience.

Теперь ученым удалось занять "невероятно редкое" видео, на котором запечатлено чудесное рождение серой акулы-няньки в Сиднейском аквариуме. Крошечный детеныш самца по имени Арчи стал первым в истории аквариума. По словам руководителя кураторского отдела Сиднейского аквариума Бена Бьюкенена, им с коллегами посчастливилось стать свидетелями рождения находящегося под угрозой исчезновения серой акулы-няньки. Любопытно, что видео невероятно важно не только для аквариума, но также и для усилий по спасению вида.

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Рождение произошло во время плановой проверки экспозиции Рождение произошло во время плановой проверки экспозиции Shark Valley, где зрители смогли заснять появление Арчи на свет. Серые акулы-няньки (Carcharias taurus) рождают живых детенышей, и с тех пор, как он появился на свет, Арчи развивается семимильными шагами.

Сейчас Арчи четыре месяца, а его длина составляет около 74 сантиметров, однако во взрослом возрасте он достигнет длины в 3,2 метра. Сейчас детеныша переселили в специальный бассейн для выкармливания, чтобы самец получил все необходимое для дальнейшего роста. Когда он станет достаточно большим, ученые вернут его в общий бассейн — это произойдет, когда он приблизительно достигнет 1,5 метра в длину.

В настоящее время серые акулы-няньки находятся под угрозой исчезновения — основными причинами их исчезновения считают чрезмерный вылов рыбы и разрушение среды обитания. В то же время представители этого вида являются жизненно важным компонентом здоровой экосистемы как ключевые хищники.

Исследователи отмечают, что наблюдение за рождением серых акул-нянь чрезвычайно редко — частично проблема в их необычном репродуктивном процессе. У этих акул самая низкая репродуктивная скорость среди всех видов акул: самки рожают только раз в два года. У самок также две матки, а потому они способны вынашивать и рожать двух детенышей одновременно. Впрочем, известны случаи внутриутробного каннибализма, когда один из эмбрионов поедает другого.

Ранее Фокус писал о том, что ухаживания акул впервые засняли на видео: вместо букета откушенные жабры.