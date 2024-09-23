Совсем не романтично. Ухаживания акул впервые засняли на видео: вместо букета откушенные жабры (видео)

Исследователи показали, как серые акулы-няньки показывают друг другу, что они заинтересованы — кадры выглядят вовсе не романтично.

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Океан покрывает более 70% поверхности планеты и является домом для невероятного количества животных, среди них и акулы. Поведение некоторых видов животных хорошо известно ученым, а других — все еще остается загадкой. В новом исследовании ученые наконец-то смогли пролить свет на период ухаживаний акул, пишет IFLScience.

Теперь исследователи впервые засняли удивительное поведение серых акул-нянек во время ухаживания. Редкие кадры были засняты в аквариуме в Австралии и показывают, как животные дают друг другу знать, что они заинтересованы. Стоит заметить, что этот процесс вовсе не романтичен и даже более — заставляет почувствовать облегчение от того, что мы не акулы.

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Разные виды акул известны своими челюстями и наблюдения показывают, что животные вовсе не сдерживают себя, когда дело доходит до ухаживания. На видео можно заметить, как животные дарят друг другу "любовные укусы" с множеством толчков.

По словам аквариумиста в Сиднейском аквариуме SEA LIFE Патрика Нельсона, ухаживание акул на самом деле очень похоже на "подводное танго". Исследователям удалось заснять невероятные кадры, на которых серые акулы-няньки кувыркаются и кружатся в воде. Эксперты отмечают, что это редкое и захватывающее зрелище, демонстрирующее их естественное поведение во время ухаживания.

Отметим, что в австралийском аквариуме находится самая большая популяция серых акул-нянек (Carcharias taurus) в Австралии. Поэтому ученые активно используют его для того, чтобы запечатлеть поведение, редко встречающееся у акул. Из-за из жестокого подхода к ухаживанию подобные кадры имеют особое значение для науки.

Известно, что во время ухаживаний акулы кусают друг друга за плавники, одновременно скручиваясь и готовясь к приближению к брачному сезону. Ученые также наблюдали, что самцы также переворачивают самок, вызывая любопытное явление, наблюдаемое у многих акул и облегчающее самцам оплодотворение партнерши.

Переворачивание акул — тактика, используемая учеными, чтобы парализовать своих хищных подопытных. Это вводит акул в состояние "тонической неподвижности" — простыми словами, почти вводит их в гипнотическое состояние, делающее акулу полностью неподвижной в течение почти 15 минут. К слову, эта тактика может быть применена к различным акулам.

Любопытно, что ученые по всему миру активно используют эту тактику. Более того, известны случаи, когда ученым удалось применить ее к акулам размером с тигровую акулу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли новорожденную большую белую акулу.