Их никогда не видели маленькими. Ученые впервые засняли новорожденную большую белую акулу (фото)

Исследователи считают, им впервые в истории удалось запечатлеть в океане новорожденную большую белую акулу — ранее это никому не удавалось.

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Океан покрывает почти 70% поверхности планеты и таит в себе множество секретов. Одним из самых интересных из них является то, что за все время исследований ученым так и не удалось ни единого раза увидеть новорожденную большую белую акулу. Однако новое исследование предполагает, что все изменилось, пишет New Atlas.

Команда из Калифорнийского университета проанализировала данные, снятые с помощью дрона режиссером фильмов о дикой природе Карлосом Гауной в июле 2023 года всего в 300 метрах от берега недалеко от Санта-Барбары. Отметим, что во время съемок Гуана и докторант биологии Филипп Стернес сканировали территорию на предмет акул.

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Исследователи заметили нечто любопытное в океане: большую белую акулу, длина которой составляла всего 1,5 метра, также хищник обладал слишком тонким телом. Как правило, взрослая особь большой белой акулы достигает в длину около 4,9 метра и имеет более толстое тело. Ученые также заметили необычный окрас хищника: взрослые особи большой белой акулы серые сверху и белые снизу, однако хищник, которого заметили исследователи был полностью белым.

Ученые впервые засняли новорожденную большую белую акулу Фото: Carlos Gauna/The Malibu Artist

Ученые изучили видео, снятое дроном, и заметили, что во время плавания акула сбрасывала внешний слой "белого окраса" во время плавания — предполагается, что этот белый материал представлял собой остаточную эмбриональную оболочку акулы. Исследователи считают, что эмбриональная оболочка большой белой акулы состоит из богатого питательными веществами молока, которое мать выделяет в матку, чтобы детеныш мог выжить.

Впрочем, существует также вероятность того, что у молодой акулы попросту было заболевание кожи, однако ученые считают это маловероятным. По словам Гауна, за несколько дней до появления новорожденной белой акулы он заснял здесь трех очень крупных акул, которые выглядели беременными. А затем, перед появлением миниатюрной акулы, одна из трех крупных акул нырнула, затем на поверхности появилась эта маленькая полностью белая особь. В результате ученые считают, что им все же удалось заснять новорожденную большую белую акулу.

Ученые впервые засняли новорожденную большую белую акулу Фото: Carlos Gauna/The Malibu Artist

По словам Стернеса, этот район ранее уже подозревали в том, что он является местом рождения больших белых акул. Если данное видео подтвердит это, ученые будут требовать усиленной защиты этой территории от местных властей.

Отметим, что ранее ученые называли множество гипотетических областей рождения больших белых акул, однако никому не доводилось видеть сам процесс рождения или новорожденную особь. Таким образом это видео может стать первым в истории наблюдением новорожденной большой белой акулы в мире.

Ранее Фокус писал о том, что нечто в океане безжалостно распотрошило большую белую акулу: ученые разыскали убийцу.