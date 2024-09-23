Зовсім не романтично. Залицяння акул уперше зняли на відео: замість букета відкушені зябра (відео)

Дослідники показали, як сірі акули-няньки показують одна одній, що вони зацікавлені — кадри виглядають зовсім не романтично.

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Океан вкриває понад 70% поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості тварин, серед них і акули. Поведінка деяких видів тварин добре відома вченим, а інших — все ще залишається загадкою. У новому дослідженні вчені нарешті змогли пролити світло на період залицянь акул, пише IFLScience.

Тепер дослідники вперше зняли дивовижну поведінку сірих акул-няньок під час залицяння. Рідкісні кадри були зняті в акваріумі в Австралії й показують, як тварини дають одна одній знати, що вони зацікавлені. Варто зауважити, що цей процес зовсім не романтичний і навіть більше — змушує відчути полегшення від того, що ми не акули.

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Різні види акул відомі своїми щелепами та спостереження показують, що тварини зовсім не стримують себе, коли справа доходить до залицяння. На відео можна помітити, як тварини дарують одна одній "любовні укуси" з безліччю поштовхів.

За словами акваріуміста в Сіднейському акваріумі SEA LIFE Патріка Нельсона, залицяння акул насправді дуже схоже на "підводне танго". Дослідникам вдалося зафільмувати неймовірні кадри, на яких сірі акули-няньки перекидаються і кружляють у воді. Експерти зазначають, що це рідкісне і захопливе видовище, яке демонструє їхню природну поведінку під час залицяння.

Зазначимо, що в австралійському акваріумі знаходиться найбільша популяція сірих акул-няньок (Carcharias taurus) в Австралії. Тому вчені активно використовують його для того, щоб зафіксувати поведінку, яка рідко трапляється в акул. Через жорстокий підхід до залицяння подібні кадри мають особливе значення для науки.

Відомо, що під час залицянь акули кусають одна одну за плавники, одночасно скручуючись і готуючись до наближення до шлюбного сезону. Вчені також спостерігали, що самці також перевертають самок, спричиняючи цікаве явище, яке спостерігається у багатьох акул і полегшує самцям запліднення партнерки.

Перевертання акул — тактика, яку використовують вчені, щоб паралізувати своїх хижих піддослідних. Це вводить акул у стан "тонічної нерухомості" — простими словами, майже вводить їх у гіпнотичний стан, що робить акулу повністю нерухомою протягом майже 15 хвилин. До слова, ця тактика може бути застосована до різних акул.

Цікаво, що вчені по всьому світу активно використовують цю тактику. Ба більше, відомі випадки, коли вченим вдалося застосувати її до акул розміром із тигрову акулу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли новонароджену велику білу акулу.