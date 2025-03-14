Рідкісні кадри: вчені зафіксували народження однієї з найбільш невловимих акул у світі (відео)

Дослідники вважають, що їм вдалося зафіксувати на відео історичне народження акули, яка перебуває за крок від вимирання.

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Океан покриває понад половину поверхні планети і є домом для неймовірної кількості видів. На жаль, деякі з них сьогодні перебувають на межі зникнення, а тому вченим рідко вдається спостерігати їх у природному середовищі. Одним із таких видів є сірі акули-няньки (Carcharias taurus), пише IFLScience.

Тепер вченим вдалося зайняти "неймовірно рідкісне" відео, на якому зафіксовано чудове народження сірої акули-няньки в Сіднейському акваріумі. Крихітне дитинча самця, на ім'я Арчі, стало першим в історії акваріума. За словами керівника кураторського відділу Сіднейського акваріума Бена Б'юкенена, їм із колегами пощастило стати свідками народження сірої акули-няньки, яка перебуває під загрозою зникнення. Цікаво, що відео неймовірно важливе не тільки для акваріума, а й для зусиль із порятунку виду.

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Народження відбулося під час планової перевірки експозиції Народження відбулося під час планової перевірки експозиції Shark Valley, де глядачі змогли зняти появу Арчі на світ. Сірі акули-няньки (Carcharias taurus) народжують живих дитинчат, і відтоді, як він з'явився на світ, Арчі розвивається семимильними кроками.

Наразі Арчі чотири місяці, а його довжина становить близько 74 сантиметрів, однак у дорослому віці він сягне довжини у 3,2 метра. Наразі дитинча переселили до спеціального басейну для вигодовування, щоб самець отримав усе необхідне для подальшого зростання. Коли воно стане достатньо великим, науковці повернуть його до загального басейну — це станеться, коли воно приблизно сягне 1,5 метра в довжину.

Нині сірі акули-няньки перебувають під загрозою зникнення — основними причинами їхнього зникнення вважають надмірний вилов риби та руйнування середовища проживання. Водночас представники цього виду є життєво важливим компонентом здорової екосистеми як ключові хижаки.

Дослідники зазначають, що спостереження за народженням сірих акул-нянь надзвичайно рідкісне — частково проблема в їхньому незвичайному репродуктивному процесі. У цих акул найнижча репродуктивна швидкість серед усіх видів акул: самки народжують лише раз на два роки. У самок також дві матки, а тому вони здатні виношувати та народжувати двох дитинчат одночасно. Утім, відомі випадки внутрішньоутробного канібалізму, коли один з ембріонів поїдає іншого.

Раніше Фокус писав про те, що залицяння акул уперше зняли на відео: замість букета відкушені зябра.