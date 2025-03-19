Люди бросились спасать двух "утопленников": теперь известно, что это было на самом деле

Очевидец происшествия наблюдал за развертыванием спасательной операции с территории парка Фергюссон и рассказал некоторые подробности этого курьезного инцидента.

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Аварийно-спасательные службы новозеландского города Тауранга прибыли по вызову для спасения "утопленников". В ходе операции пришлось привлечь вертолет Aerocool и катер береговой охраны. Однако, как позже выяснилось, все эти старания были напрасными, пишет издание Sun Live.

Направили судно и вертолет

"Около 18:15 в понедельник, 17 марта, мы получили вызов от полиции относительно двух пловцов, которые попали в затруднительное положение. Туда срочно направили спасательное судно и вертолет", — сообщил представитель береговой охраны.

Один из очевидцев происшествия наблюдал за развертыванием спасательной операции с территории парка Фергюссон. "Я видел четырех полицейских, которые находились на болотистой местности. Вертолет спустился достаточно низко, сделал круг над территорией, после чего улетел в направлении аэропорта", — рассказал свидетель.

Несмотря на тщательные поиски с воздуха и воды, спасателям не удалось обнаружить ни одного человека, который бы нуждался в помощи. "Операцию остановили после всестороннего обследования территории — около 19:00", — отметил представитель береговой охраны.

Полиция раскрыла правду

Позже полиция официально раскрыла одну курьезную деталь: то, что сначала приняли за двух "утопленников", на самом деле оказалось обычными гусями. Комментируя ситуацию, представитель спасательной службы подчеркнул, что их команда серьезно относится к своей миссии. "Всегда лучше перестраховаться, чем потом жалеть", — отметил он.

Гусей приняли за потепленников Фото: Unplash

Кстати, такие курьезные случаи случаются регулярно. В США пожарная служба получила вызов к одному из домов на севере штата Нью-Йорк. Однако, прибыв на место, спасатели были ошеломлены — вместо пожара они увидели реалистичную декорацию на Хэллоуин.

Тем временем в Эдинбурге 55-летний шотландец Мартин Дочерти намеренно поджег диван в своей съемной квартире в трехэтажном доме. После этого он спокойно вышел на балкон, зажег сигарету и наблюдал, как в гостиной сгорают шторы.