В Мадриде спасатели приехали на вызов: их удивило, кого пришлось снимать с высоты (видео)

Когда пожарные прибыли на место вызова, то были удивлены: выяснилось, что снаружи на пятом этаже многоэтажки находилось животное, принадлежащее к домашним. Оно загадочно оказалось там и не могло слезть.

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Удивительная история случилась с работниками пожарной службы испанской столицы — города Мадрид, к которым несколько дней назад позвонили с вызовом о помощи. Выяснилось, что нужно спасти животное: когда они прибыли на место событий, то с удивлением увидели, что снаружи на подоконнике пятого этажа жилой многоэтажки сидит коза. Как она там оказалась — настоящая тайна до сих пор. О таком курьезном случае рассказали на местной странице Bomberos Madrid в Facebook 20 февраля.

Выяснилось, что животное находилось за закрытым окном квартиры на пятом этаже. Сама квартира была пустой, там никого не было, поэтому неизвестно, могла ли коза вылезти на подоконник именно отсюда.

Видео со страницы мадридского канала в Facebook

Пожарным пришлось хитростью спасать животное. Они могли добраться до нее только с соседнего балкона, поэтому попали туда сквозь квартиру, а оттуда "заманили" козу с помощью вкусностей, которые любят есть такие животные. Так, они предложили ей морковь и салат.

Неизвестно, сколько времени коза пробыла на подоконнике многоэтажки, но похоже, что довольно длительное время, ведь голодное животное отреагировало на заманчивое предложение спасателей. Оно перешло на балкон, где пожарным удалось его поймать. Впоследствии они передали животное в Мадридскую службу экстренной ветеринарной помощи, где оно сейчас находится.

До сих пор неизвестно, каким образом коза оказалась так высоко. Загадкой также остается и то, кому на самом деле принадлежит животное, продолжаются поиски владельцев.

Напомним, ранее курьезный случай произошел в одном из отелей в Нидерландах, где в номер пробрался тюлень. Животное чудом оказалось в комнате, где и заснуло. Животное вполне расслабленно отдыхало в номере с видом на пляж. Подробнее об этом рассказывал Фокус 5 февраля.

Также странный случай произошел в Кюрасао, где работники транспортной компании открыли грузовой контейнер, в котором находился кот. Он пропутешествовал на борту корабля в полностью закрытом контейнере четыре недели, не имея ни еды, ни воды, и чудом сумел выжить. Об этом Фокус рассказывал 20 февраля.