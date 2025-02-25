У Мадриді рятувальники приїхали на виклик: їх здивувало, кого довелося знімати з висоти (відео)

Коли пожежники прибули на місце виклику, то були здивовані: з'ясувалося, що ззовні на п'ятому поверсі багатоповерхівки перебувала тварина, що належить до свійських. Вона загадково опинилася там і не могла злізти.

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Дивовижна історія трапилася із працівниками пожежної служби іспанської столиці — міста Мадрид, до яких кілька днів тому зателефонували із викликом про допомогу. З'ясувалося, що потрібно врятувати тварину: коли вони прибули на місце подій, то з подивом побачили, що ззовні на підвіконні п'ятого поверху житлової багатоповерхівки сидить коза. Як вона там опинилася — справжня таємниця і досі. Про такий курйозний випадок розповіли на місцевій сторінці Bomberos Madrid у Facebook 20 лютого.

З'ясувалося, що тварина перебувала за зачиненим вікном квартири на п'ятому поверсі. Сама квартира була порожньою, там нікого не було, тому невідомо, чи могла коза вилізти на підвіконня саме звідси.

Відео зі сторінки мадридського каналу у Facebook

Пожежникам довелося хитрощами рятувати тварину. Вони могли дістатися до неї лише із сусіднього балкона, тому потрапили туди крізь квартиру, а звідти "заманили" козу за допомогою смаколиків, які полюбляють їсти такі тварини. Так, вони запропонували їй моркву та салат.

Невідомо, скільки часу коза пробула на підвіконні багатоповерхівки, але схоже, що доволі тривалий час, адже голодна тварина відреагувала на заманливу пропозицію рятувальників. Вона перейшла на балкон, де пожежникам вдалося її спіймати. Згодом вони передали тварину до Мадридської служби екстреної ветеринарної допомоги, де вона наразі перебуває.

Досі невідомо, у який спосіб коза опинилася так високо. Загадкою також залишається і те, кому насправді належить тварина, тривають пошуки власників.

Нагадаємо, раніше курйозний випадок трапився у одному із готелів у Нідерландах, де у номер пробрався тюлень. Тварина дивом опинилася у кімнаті, де і заснула. Тварина цілком розслаблено відпочивала у номері з виглядом на пляж. Детальніше про це розповідав Фокус 5 лютого.

Також дивний випадок трапився у Кюрасао, де працівники транспортної компанії відкрили вантажний контейнер, у якому перебував кіт. Він промандрував на борту корабля у повністю зачиненому контейнері чотири тижні, не маючи ні їжі, ні води, і дивом зумів вижити. Про це Фокус розповідав 20 лютого.