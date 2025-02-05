Пробрався в номер готелю і уснув: у Нідерландах стався курйозний випадок із тюленем (фото)

Відвідувачка готелю зняла окрему кімнату з виходом на пляж і пішла гуляти із собакою. Повернувшись, вона виявила в кімнаті сірого тюленя, який спав.

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У готелі Pier 7 голландського міста Фліссінген стався курйозний випадок: тюлень пробрався в один із номерів і задрімав. Про це повідомило місцеве видання NL Times.

Відвідувачка готелю зняла "пляжний номер", окрему кімнату з виходом на пляж, і ввечері пішла гуляти із собакою. Вона виявила несподіваного відвідувача після повернення в номер.

Тюленя забрала команда з порятунку морських тварин

"Ми часто отримуємо дивні повідомлення і нас нелегко здивувати. Але в цей випадок навіть ми спочатку не повірили", — розповідають фахівці з Фонду захисту тварин.

Довелося викликати в готель команду з порятунку морських тварин.

"Це було дивне видовище: гості, що стояли зовні, трохи нервували, а всередині спав абсолютно розслаблений тюлень", — розповіли зоозахисники.

Відомо, що сірі тюлені сплять у найдивніших місцях. Вони шукають місце для відпочинку й іноді лягають посеред тераси і навіть на дорозі. Тварина може вкусити людину, її не можна чіпати, попри милий вигляд.

Рятувальники розбудили тюленя, він став доволі дратівливим через це. Далі тварину помістили в спеціальний кошик і випустили в безпечному, тихому місці.

"Відпустка гостей стала пригодою, яку неможливо забути", — зауважили зоозахисники.

Нагадаємо, у TikTok з'явилося відео порятунку незвичайної тварини. Чоловік спочатку подумав, що це безпритульне кошеня, але пізніше з'ясувалося, що це було дитинча лисиці.

Фокус уже писав про найстарішу істоту на Землі, яку бачили в затоці Мак-Мердо в Антарктиді. Це була гігантська вулканічна губка.