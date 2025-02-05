Стародавня істота 15 000 років ховалася в Антарктиді: вона може бути найстарішою на Землі (відео)

Дослідники несподівано натрапили на стародавню істоту в антарктичній затоці й тепер вважають, що їм удалося виявити найстарішу тварину з тих, що живуть нині.

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Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час Земля встигла стати домівкою для неймовірної кількості живих істот, причому деякі з них здатні виживати в найсуворіших середовищах. У новому дослідженні вчені несподівано натрапили в затоці Мак-Мердо в Антарктиді на те, що вони вважають найстарішою істотою на Землі, пише IFLScience.

Відомо, що в районі затоки Мак-Мердо мешкає вид губок, відомий як гігантська вулканічна губка (Anoxycalyx joubini). Визначення старіння окремих тварин — справа клопітка, але автори дослідження вважають, що їм вдалося виявити одну з найстаріших тварин на планеті.

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Губки — досить цікаві істоти, хоча і не найцікавіші з погляду рухливості. Нерухомі безхребетні, такі як корали, становлять важливу частину екосистем, у яких вони мешкають, а також надають притулок іншим, дрібнішим тваринам. Вони також набагато витриваліші, ніж можна було б очікувати.

За словами експертів з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), скелетний тип губки добре адаптується до її конкретного середовища проживання, що дає змогу організмам жити на твердих і кам'янистих поверхнях, а також м'яких відкладеннях, таких як пісок і мул. Дослідження також показали, що деякі губки також здатні прикріплятися до сміття, що плаває. Водночас цих істот надзвичайно рідко можна зустріти під час вільного плавання.

Відомо, що вода фільтрується через пористу зовнішню частину губки, внаслідок чого вона набуває певного руху, отримує їжу і кисень, а також розсіює відходи. Вчені вже з'ясували, що крихітні волосоподібні структури, які називаються джгутиками й розташовані всередині губки, створюють потоки для фільтрації бактерій з клітин губки й утримування в них їжі. Їхня міцна скелетна структура допомагає губкам витримувати великий об'єм води, який протікає через них щодня.

Дослідники вважають, що губки потенційно можуть бути першими тваринами, що з'явилися на планеті — вони можуть претендувати на звання найстаріших жителів Землі. Гігантські вулканічні губки здатні виростати до 1,5 метра в діаметрі та 1,95 метра у висоту. Як правило, вони мешкають на глибині від 15 до 144 метрів.

У новому дослідженні вчені спробували з'ясувати вік гігантських вулканічних губок, ґрунтуючись на їхніх розмірах. Автори дослідження спостерігали за губками протягом 22 років і виявили, що їм потрібно багато часу, щоб вирости.

За словами авторів дослідження, найбільша гігантська вулканічна губка, помічена в Антарктиді, досягала в довжину близько 2 метрів. Однак раніше вчені ніколи не спостерігали, як ці істоти осідають або ростуть. У результаті команда зосередилася на визначенні віку морських губок.

Як показують результати, вік однієї губки досяг близько 23 000 років, а вищі оцінки вказують на те, що гігантські вулканічні губки насправді можуть жити до 23 000 років. Однак, згідно з подальшим аналізом, ці віки можуть бути трохи завищені.

У своїй роботі вчені використовували моделі зростання, які враховують, зокрема, і біологічні наслідки, а також геологічні події. За словами співавторки дослідження, морської біологині й докторки Сюзанни Гатті, працюючи в таких часових масштабах, потрібно думати не тільки про біологічні наслідки, а й враховувати геологічні події. Коливання рівня моря, пов'язані з останнім льодовиковим максимумом (LGM -18 000-22 000 років тому), ймовірно, залишили місце 2m-S. joubini "високим і сухим", оскільки рівень моря під час LGM був на 105-130 м нижчим, ніж сьогодні. Тому можна зробити висновок, що жодне морське безхребетне на шельфі моря Росса не може бути старше ~15 000 років.

У результаті вчені вважають, що гігантські вулканічні губки, ймовірно, є найстарішими тваринами на Землі та ховаються в Антарктиді щонайменше 15 000 років.

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