Древнее существо 15 000 лет скрывалось в Антарктиде: оно может быть старейшим на Земле (видео)

Исследователи неожиданно наткнулись на древнее существо в антарктическом заливе и теперь считают, что им удалось обнаружить старейшее животное из ныне живущих.

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История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время Земля успела стать домом для невероятного количества живых существ, причем некоторые из них способны выживать в самых суровых средах. В новом исследовании ученые неожиданно наткнулись в заливе Мак-Мердо в Антарктиде на то, что они считают самым старым существом на Земле, пишет IFLScience.

Известно, что в районе залива Мак-Мердо обитает вид губок, известный как гигантская вулканическая губка (Anoxycalyx joubini). Определение старения отдельных животных — дело хлопотное, но авторы исследования полагают, что им удалось обнаружить одно из самых старейших животных на планете.

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Губки — довольно интересные существа, хотя и не самые любопытные с точки зрения подвижности. Неподвижные беспозвоночные, такие как кораллы, составляют важную часть экосистем, в которых они обитают, а также предоставляют убежище другим, более мелким животным. Они также намного выносливее, чем можно было бы ожидать.

По словам экспертов из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), скелетный тип губки хорошо адаптируется к ее конкретной среде обитания, что позволяет организмам жить на твердых и каменистых поверхностях, а также мягких отложениях, таких как песок и ил. Исследования также показали, что некоторые губки также способны прикрепляться к плавающему мусору. В то же время этих существ чрезвычайно редко можно встретить свободно плавающими.

Известно, что вода фильтруется через пористую внешнюю часть губки, в результате чего она приобретает некоторое движение, получает пищу и кислород, а также рассеивает отходы. Ученые уже выяснили, что крошечные волосовидные структуры, называемые жгутиками и расположенные внутри губки, создают потоки для фильтрации бактерий из клеток губки и удерживания в них пищи. Их прочная скелетная структура помогает губкам выдерживать большой объем воды, который протекает через них каждый день.

Исследователи полагают, что губки потенциально могут являться первыми животными, появившимися на планете — они могут претендовать на звание старейших жителей Земли. Гигантские вулканические губки способны вырастать до 1,5 метра в диаметре и 1,95 метра в высоту. Как правило, они обитают на глубине от 15 до 144 метров.

В новом исследовании ученые попытались выяснить возраст гигантских вулканических губок, основываясь на их размерах. Авторы исследования наблюдали за губками в течение 22 лет и обнаружили, что им требуется много времени, чтобы вырасти.

По словам авторов исследования, самая большая гигантская вулканическая губка, замеченная в Антарктиде, достигала в длину около 2 метров. Однако ранее ученые никогда не наблюдали, как эти существа оседают или растут. В результате команда сосредоточилась на определении возраста морских губок.

Как показывают результаты, возраст одной губки достиг около 23 000 лет, а более высокие оценки указывают на то, что гигантские вулканические губки на самом деле могут жить до 23 000 лет. Однако, согласно дальнейшему анализу, эти возрасты могут быть немного завышены.

В своей работе ученые использовали модели роста, которые учитывают, в том числе, и биологические последствия, а также геологические события. По словам соавтора исследования, морского биолога и доктора Сюзанны Гатти, работая в таких временных масштабах, нужно думать не только о биологических последствиях, но и учитывать геологические события. Колебания уровня моря, связанные с последним ледниковым максимумом (LGM -18 000-22 000 лет назад), вероятно, оставили место 2m-S. joubini "высоким и сухим", поскольку уровень моря во время LGM был на 105-130 м ниже, чем сегодня. Поэтому можно сделать вывод, что ни одно морское беспозвоночное на шельфе моря Росса не может быть старше ~15 000 лет

В результате ученые полагают, что гигантские вулканические губки, вероятно, являются старейшими животными на Земле и скрываются в Антарктиде минимум 15 000 лет.

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