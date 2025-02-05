Чоловік прихистив бездомне кошеня, але воно виявилося зовсім іншою твариною (відео)

Відео з порятунком крихітної істоти зібрало понад 38,1 мільйона переглядів, перетворившись на справжній інтернет-хіт. Користувачі соцмереж не могли повірити своїм очам.

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Незвичайний порятунок тварини потрапив в об'єктив камери й став вірусним у TikTok. Чоловік, який вирішив допомогти бездомному кошеняті, підібрав з дороги крихітну істоту, але, як з'ясувалося пізніше, це було дитинча лисиці.

Відеозапис, опублікований на сторінці Lucky Angel, демонструє, як невідомий чоловік бере з дороги маленьке пухнасте створіння, приймаючи його за кошеня. Однак підпис до ролика розкриває несподівану правду: це зовсім не кішка, а дитинча пустельної лисиці, яку часто називають фенек.

Багато глядачів TikTok були здивовані відкриттям. У коментарях користувачі не могли повірити своїм очам.

"Я був упевнений, що це кошеня", "Як дитинча фенека опинилося на американській дорозі?", "Врятував кошеня, а виросло лисеня", — писали вони.

У подальших кадрах відео видно, як чоловік піклується про знайдену тварину. Він забирає її додому, акуратно миє, загортає в теплу ковдру і зважує. Вага малюка становила всього 40 грамів. Пізніше новий господар погодував його зі шприца, а потім викупав.

З плином часу дитинча підросло, стало помітно чистішим і здоровішим Фото: TikTok

З плином часу дитинча підросло, стало помітно чистішим і здоровішим. В одному з епізодів відео воно грається з іграшкою-кісточкою, в іншому — зухвало лякає домашнього кота, який виявився значно більшим. Лисеня росте, грається з господарем і обіймається з ним на дивані, демонструючи свою прихильність.

Відео зібрало понад 38,1 мільйона переглядів, перетворившись на справжній інтернет-хіт.

Фенек — це маленька лисиця, що мешкає в пустелях Північної Африки. Її відмінною рисою є великі вуха, які допомагають розсіювати тепло і забезпечують відмінний слух. Як цей малюк опинився так далеко від рідного місця існування, залишається загадкою.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

Також стало відомо, що жінка подала на розлучення, дізнавшись, що чоловік прив'язав її вихованців на ланцюг. Сімейний конфлікт призвів до розлучення, коли чоловік залишив собак дружини на вулиці під час її відрядження. За словами жінки, її вихованці завжди були для неї як діти.