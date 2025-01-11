Собаки важливіші за шлюб: жінка подала на розлучення, дізнавшись, що чоловік прив'язав її вихованців на ланцюг

Сімейний конфлікт призвів до розлучення, коли чоловік залишив собак дружини на вулиці під час її відрядження. За словами жінки, її вихованці завжди були для неї як діти.

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34-річна жінка, обурена ставленням чоловіка до її улюблених вихованців, вирішила розірвати шлюб після трьох років спільного життя. Жінка, для якої її дві собаки були як діти, не змогла пробачити чоловікові його вчинок. Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

Історія почалася з того, що вона часто виїжджала у відрядження по роботі, залишаючи собак на піклування чоловіка. Її прохання були мінімальні — годувати собак один раз на день. Чоловік погодився з цим, і жінка була впевнена, що все під контролем. Однак під час двотижневої поїздки вона дізналася від матері, що її собаки прив'язані на ланцюгу біля будинку.

Жінка негайно скасувала поїздку, попросила матір забрати собак і повернулася додому. Коли вона зажадала пояснень, чоловік спочатку прикинувся, ніби собаки зникли, а потім зізнався, що вони його дратували, і він вирішив їх залишити на вулиці. Після цього інциденту жінка переїхала до своєї матері, щоб обміркувати ситуацію.

Ілюстративне фото Фото: Christian Mueller/Shutterstock

Попри вмовляння чоловіка і навіть тиск з боку свекрухи, яка назвала її "егоїстичною", жінка вирішила розлучитися. Вона заявила: "Я більше не можу йому довіряти. Мої собаки — мій пріоритет".

Багато користувачів форуму стали на бік жінки.

"Ви чітко позначили свої очікування. Він міг би чесно сказати, що не справляється, а не наражати собак на небезпеку", "Я б одразу пішла від такої людини. Це неприпустимо", — писали вони.

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