Собаки важнее брака: женщина подала на развод, узнав, что муж привязал ее питомцев на цепь

Семейный конфликт привел к разводу, когда мужчина оставил собак жены на улице во время ее командировки. По словам женщины, ее питомцы всегда были для нее как дети.

Related video

34-летняя женщина, возмущенная отношением мужа к ее любимым питомцам, решила разорвать брак после трех лет совместной жизни. Женщина, для которой ее две собаки были как дети, не смогла простить супругу его поступок. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

История началась с того, что она часто уезжала в командировки по работе, оставляя собак на попечение мужа. Ее просьбы были минимальны — кормить собак один раз в день. Муж согласился с этим, и женщина была уверена, что все под контролем. Однако во время двухнедельной поездки она узнала от матери, что ее собаки привязаны на цепи возле дома.

Женщина немедленно отменила поездку, попросила мать забрать собак и вернулась домой. Когда она потребовала объяснений, муж сначала притворился, будто собаки пропали, а затем признался, что они его раздражали, и он решил их оставить на улице. После этого инцидента женщина переехала к своей матери, чтобы обдумать ситуацию.

Иллюстративное фото Фото: Christian Mueller/Shutterstock

Несмотря на уговоры мужа и даже давление со стороны свекрови, которая назвала ее "эгоистичной", женщина решила развестись. Она заявила: "Я больше не могу ему доверять. Мои собаки — мой приоритет".

Многие пользователи форума стали на сторону женщины.

"Вы четко обозначили свои ожидания. Он мог бы честно сказать, что не справляется, а не подвергать собак опасности", "Я бы сразу ушла от такого человека. Это недопустимо", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что 64-летняя женщина встречается только с молодыми мужчинами. Синди Гэллоп отметила, что ее романы с молодыми мужчинами начались совершенно случайно, но она решила попробовать построить с ними отношения и с тех пор ни разу об этом не пожалела.

Также стало известно, что предложение руки и сердца обернулось разочарованием для одного мужчины. Решение купить недорогое кольцо для помолвки вызвало бурную реакцию у его невесты. Между пользователями соцсетей разгорелась жаркая дискуссия.