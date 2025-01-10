Предложение руки и сердца обернулось разочарованием: кольцо за $80 огорчило невесту

Решение мужчины купить недорогое кольцо для помолвки вызвало бурную реакцию у его невесты. Между пользователями соцсетей разгорелась жаркая дискуссия.

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Молодой человек поделился своей историей на Reddit, чтобы выяснить, ошибся ли он, сделав предложение своей девушке с обручальным кольцом стоимостью $80. По его словам, он был уверен, что такая покупка устроит их обоих, однако реакция невесты заставила его усомниться в своем решении.

Как рассказал пользователь форума, он и его девушка давно обсуждали планы на будущее и финансовые трудности, с которыми они сталкиваются. У пары двое детей, а их доход позволяет лишь едва покрывать расходы, из-за чего они даже получают талоны на питание и Medicaid. Ранее они договорились, что цена кольца не будет иметь значения, главное — внимание и смысл, вложенные в подарок. Девушка даже присылала ссылки на бюджетные кольца стоимостью менее $100, что укрепило мужчину в его выборе.

Однако, когда он сделал предложение в канун Нового года, реакция возлюбленной оказалась неоднозначной. По его словам, она была удивлена, но не в восторге, а позже призналась, что ей больно от мысли, что она не стоит того, чтобы тратить на нее всю зарплату.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Пользователь добавил, что его план сделать предложение был сорван из-за аварии, в результате которой он практически обездвижен. Тем не менее, он считал, что кольцо от известного ювелирного бренда, пусть и недорогое, будет достойным подарком.

В комментариях к посту разгорелась жаркая дискуссия. Многие пользователи Reddit выразили мнение, что невеста была неправа, подавая противоречивые сигналы.

"Она сама прислала ссылки на дешевые кольца, а теперь расстроена? Это нелогично", — написал один из комментаторов. Другие подчеркнули, что важнее мысли и чувства, а не стоимость украшения.

Однако некоторые выразили сочувствие девушке, отметив, что она, возможно, ожидала более торжественного момента и дорогого символа их любви. Один из пользователей посоветовал мужчине предложить заменить кольцо в будущем, когда их финансовая ситуация улучшится.

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