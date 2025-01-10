Пропозиція руки і серця обернулася розчаруванням: каблучка за $80 засмутила наречену

Рішення чоловіка купити недорогу каблучку для заручин викликало бурхливу реакцію в його нареченої. Між користувачами соцмереж розгорілася палка дискусія.

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Молодий чоловік поділився своєю історією на Reddit, щоб з'ясувати, чи помилився він, освідчившись своїй дівчині з обручкою вартістю $80. За його словами, він був упевнений, що така покупка влаштує їх обох, проте реакція нареченої змусила його засумніватися у своєму рішенні.

Як розповів користувач форуму, він і його дівчина давно обговорювали плани на майбутнє і фінансові труднощі, з якими вони стикаються. У пари двоє дітей, а їхній дохід дає змогу лише ледь покривати витрати, через що вони навіть отримують талони на харчування та Medicaid. Раніше вони домовилися, що ціна каблучки не матиме значення, головне — увага і сенс, вкладені в подарунок. Дівчина навіть надсилала посилання на бюджетні каблучки вартістю менше ніж $100, що зміцнило чоловіка в його виборі.

Однак, коли він зробив пропозицію напередодні Нового року, реакція коханої виявилася неоднозначною. За його словами, вона була здивована, але не в захваті, а пізніше зізналася, що їй боляче від думки, що вона не варта того, щоб витрачати на неї всю зарплату.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Користувач додав, що його план освідчитися зірвали через аварію, внаслідок якої він практично знерухомлений. Проте, він вважав, що каблучка від відомого ювелірного бренду, нехай і недорога, буде гідним подарунком.

У коментарях до посту розгорілася палка дискусія. Багато користувачів Reddit висловили думку, що наречена була неправа, подаючи суперечливі сигнали.

"Вона сама надіслала посилання на дешеві каблучки, а тепер засмучена? Це нелогічно", — написав один із коментаторів. Інші наголосили, що важливіші думки й почуття, а не вартість прикраси.

Однак дехто висловив співчуття дівчині, зазначивши, що вона, можливо, очікувала на більш урочистий момент і дорогий символ їхнього кохання. Один із користувачів порадив чоловікові запропонувати замінити каблучку в майбутньому, коли їхня фінансова ситуація покращиться.

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