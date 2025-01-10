Пропозиція руки і серця обернулася розчаруванням: каблучка за $80 засмутила наречену
Рішення чоловіка купити недорогу каблучку для заручин викликало бурхливу реакцію в його нареченої. Між користувачами соцмереж розгорілася палка дискусія.
Молодий чоловік поділився своєю історією на Reddit, щоб з'ясувати, чи помилився він, освідчившись своїй дівчині з обручкою вартістю $80. За його словами, він був упевнений, що така покупка влаштує їх обох, проте реакція нареченої змусила його засумніватися у своєму рішенні.
Як розповів користувач форуму, він і його дівчина давно обговорювали плани на майбутнє і фінансові труднощі, з якими вони стикаються. У пари двоє дітей, а їхній дохід дає змогу лише ледь покривати витрати, через що вони навіть отримують талони на харчування та Medicaid. Раніше вони домовилися, що ціна каблучки не матиме значення, головне — увага і сенс, вкладені в подарунок. Дівчина навіть надсилала посилання на бюджетні каблучки вартістю менше ніж $100, що зміцнило чоловіка в його виборі.
Однак, коли він зробив пропозицію напередодні Нового року, реакція коханої виявилася неоднозначною. За його словами, вона була здивована, але не в захваті, а пізніше зізналася, що їй боляче від думки, що вона не варта того, щоб витрачати на неї всю зарплату.
Користувач додав, що його план освідчитися зірвали через аварію, внаслідок якої він практично знерухомлений. Проте, він вважав, що каблучка від відомого ювелірного бренду, нехай і недорога, буде гідним подарунком.
У коментарях до посту розгорілася палка дискусія. Багато користувачів Reddit висловили думку, що наречена була неправа, подаючи суперечливі сигнали.
"Вона сама надіслала посилання на дешеві каблучки, а тепер засмучена? Це нелогічно", — написав один із коментаторів. Інші наголосили, що важливіші думки й почуття, а не вартість прикраси.
Однак дехто висловив співчуття дівчині, зазначивши, що вона, можливо, очікувала на більш урочистий момент і дорогий символ їхнього кохання. Один із користувачів порадив чоловікові запропонувати замінити каблучку в майбутньому, коли їхня фінансова ситуація покращиться.
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