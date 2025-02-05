Мужчина приютил бездомного котенка, но он оказался совсем другим животным (видео)

Видео со спасением крошечного существа собрало более 38,1 миллиона просмотров, превратившись в настоящий интернет-хит. Пользователи соцсетей не могли поверить своим глазам.

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Необычное спасение животного попало в объектив камеры и стало вирусным в TikTok. Мужчина, решивший помочь бездомному котенку, подобрал с дороги крошечное существо, но, как выяснилось позже, это был детеныш лисы.

Видеозапись, опубликованная на странице Lucky Angel, демонстрирует, как неизвестный мужчина берет с дороги маленькое пушистое создание, принимая его за котенка. Однако подпись к ролику раскрывает неожиданную правду: это вовсе не кошка, а детеныш пустынной лисы, которую часто называют фенек.

Многие зрители TikTok оказались удивлены открытием. В комментариях пользователи не могли поверить своим глазам.

"Я был уверен, что это котенок", "Как детеныш фенека оказался на американской дороге?", "Спас котенка, а вырос лисенок", — писали они.

В дальнейших кадрах видео видно, как мужчина заботится о найденном животном. Он забирает его домой, аккуратно моет, заворачивает в теплое одеяло и взвешивает. Вес малыша составлял всего 40 граммов. Позже новый хозяин покормил его из шприца, а затем искупал.

С течением времени детеныш подрос, стал заметно чище и здоровее Фото: TikTok

С течением времени детеныш подрос, стал заметно чище и здоровее. В одном из эпизодов видео он играет с игрушкой-косточкой, в другом — дерзко пугает домашнего кота, который оказался значительно крупнее. Лисенок растет, играется с хозяином и обнимается с ним на диване, демонстрируя свою привязанность.

Видео собрало более 38,1 миллиона просмотров, превратившись в настоящий интернет-хит.

Фенек — это маленькая лисица, обитающая в пустынях Северной Африки. Ее отличительной чертой являются большие уши, которые помогают рассеивать тепло и обеспечивают отличный слух. Как этот малыш оказался так далеко от родной среды обитания, остается загадкой.

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