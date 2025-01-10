Идет на рекорд: женщина показала французского бульдога, который не перестает расти (фото)

Собака по кличке Фрэнки, вес которого сравним с весом взрослого оленя, выделяется массивной мускулатурой и своим крепким телосложением.

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Французский бульдог по кличке Фрэнки из Экклса (Англия) стал местной знаменитостью благодаря своим внушительным размерам, которые поражают каждого, кто его встречает. Его хозяйка, 37-летняя Даниэль Майерс, считает, что ее питомец, вес которого составляет целых 26 кг, может стать самым большим французским бульдогом в мире. Об этом пишет Express.

Фрэнки, которого сравнивают по весу со взрослым оленем, выделяется своей массивной мускулатурой и телосложением.

"Он всегда был крупным. Еще в детстве я заметила, что у него очень большие лапы, и он только продолжал расти", — рассказывает Даниэль.

На улице прохожие постоянно останавливаются, чтобы рассмотреть необычного бульдога Фото: Manchester Evening News

На прогулках с Фрэнки Даниэль не проходит незамеченной: прохожие постоянно останавливаются, чтобы рассмотреть необычного бульдога.

"Каждый день кто-то говорит, что это самый большой французский бульдог, которого они когда-либо видели", — делится она.

По словам хозяйки, дети в городе даже знают его по имени и радостно выкрикивают "Фрэнки!" при встрече. Несмотря на свои размеры, Фрэнки остается нежным и ласковым питомцем, которого хозяйка часто называет ласковыми прозвищами. По ее словам, он обожает обниматься и, забывая о своем весе, часто пытается забраться на колени.

На данный момент титул самого крупного французского бульдога принадлежит Диасу, псу из Австралии, чей вес составляет 22 кг. Однако Фрэнки уже готов посоревноваться за рекорд. Даниэль подумывает обратиться в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать его достижения.

По словам хозяйки, дети в городе даже знают его по имени и радостно выкрикивают "Фрэнки!" при встрече Фото: Manchester Evening News

Примечательно, что, несмотря на внушительный вес, Фрэнки питается обычным сухим кормом и не имеет специальной диеты.

"Он просто неестественно большой", — говорит Даниэль.

Его размеры часто вызывают вопросы, и некоторые даже предполагают, что он может быть метисом, однако у Фрэнки есть все документы, подтверждающие чистоту породы.

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