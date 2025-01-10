Поймал на удочку: рыбак около часа боролся с гигантской 90 килограммовой акулой (фото)

Гастон Зукко забросил снасти на расстояние 310 метров в море с помощью беспилотника. В качестве наживки он использовал кефаль. Опытные лодочники подсказали рыболову идеальное место для ловли крупной добычи.

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3 января на пляже Позо-де-Алонсо, недалеко от города Кларомеко в Аргентине, рыбак Гастон Зукко поймал крупную медную акулу (Carcharhinus brachyurus), вес которой составил около 187–198 фунтов (85–90 кг), а длина — 8,2 фута (2,49 метра). Об этом пишет What’s The Jam.

Для поимки этого морского гиганта Гастон, уроженец города Тандиль, забросил снасти на расстояние 1017 футов (310 метров) в море с помощью беспилотника. В качестве наживки он использовал кефаль. Опытные лодочники подсказали рыболову идеальное место для ловли крупной добычи.

Благодаря южному ветру и высоким волнам условия для рыбалки оказались идеальными. Спустя некоторое время после заброса Гастон почувствовал мощный удар и начал борьбу с морским хищником, которая продолжалась около часа.

Когда рыболову удалось вытащить акулу на берег, он был ошеломлен ее размером. После короткой фотосессии и маркировки животного Гастон и его напарник Габриэль Муньос отпустили акулу обратно в море.

Гастон Зукко поймал крупную медную акулу Фото: Jam Press

Пользователи соцсетей активно обсуждают случившееся. Один из комментаторов отметил: "Потрясающе, и самое приятное, что они вернули акулу в море". Другие выразили обеспокоенность: "Пора прекратить ловлю акул, если она не преследует научных целей. Стресс для животного и возможные травмы от крючка делают это бессмысленным".

Издание отмечает, что медные акулы занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид. В аргентинских водах обитает более 50 видов акул, многие из которых страдают от переловов из-за позднего созревания и малого количества потомства.

Однако в некоторых регионах, включая провинцию Буэнос-Айрес, разрешен отлов акул при условии, что ловля осуществляется на удочку, а животные возвращаются в море.

"Я чувствую себя взволнованным, усталым и счастливым", — поделился своими впечатлениями после рыбалки Гастон.

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