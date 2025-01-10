Зловив на вудку: рибалка близько години боровся з гігантською 90-кілограмовою акулою (фото)

Гастон Зукко закинув снасті на відстань 310 метрів у море за допомогою безпілотника. Як наживку він використовував кефаль. Досвідчені човнярі підказали рибалці ідеальне місце для лову великої здобичі.

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3 січня на пляжі Позо-де-Алонсо, недалеко від міста Кларомеко в Аргентині, рибалка Гастон Зукко спіймав велику мідну акулу (Carcharhinus brachyurus), вага якої становила близько 187-198 фунтів (85-90 кг), а довжина — 8,2 фута (2,49 метра). Про це пише What's The Jam.

Для упіймання цього морського гіганта Гастон, уродженець міста Танділь, закинув снасті на відстань 1017 футів (310 метрів) у море за допомогою безпілотника. Як наживку він використовував кефаль. Досвідчені човнярі підказали рибалці ідеальне місце для лову великої здобичі.

Завдяки південному вітру і високим хвилям умови для риболовлі виявилися ідеальними. Через деякий час після закидання Гастон відчув потужний удар і почав боротьбу з морським хижаком, яка тривала близько години.

Коли рибалці вдалося витягнути акулу на берег, він був приголомшений її розміром. Після короткої фотосесії та маркування тварини Гастон і його напарник Габріель Муньос відпустили акулу назад у море.

Гастон Зукко спіймав велику мідну акулу Фото: Jam Press

Користувачі соцмереж активно обговорюють те, що трапилося. Один із коментаторів зазначив: "Приголомшливо, і найприємніше, що вони повернули акулу в море". Інші висловили занепокоєння: "Час припинити ловлю акул, якщо вона не переслідує наукових цілей. Стрес для тварини і можливі травми від гачка роблять це безглуздим".

Видання зазначає, що мідні акули занесені до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи як вразливий вид. В аргентинських водах мешкає понад 50 видів акул, багато з яких страждають від переловів через пізнє дозрівання і малу кількість потомства.

Однак у деяких регіонах, включно з провінцією Буенос-Айрес, дозволено вилов акул за умови, що ловля здійснюється на вудку, а тварини повертаються в море.

"Я почуваюся схвильованим, втомленим і щасливим", — поділився своїми враженнями після риболовлі Гастон.

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