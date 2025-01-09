Винахідливі алігатори "заманюють людей на смерть", імітуючи людей, що тонуть (відео)

Жителі Балінезії, де було знято відео, реагують на те, що відбувається, з іронією, добре знаючи про цю незвичайну "стратегію" рептилій. Автор ролика висуває припущення, що алігатори можуть свідомо використовувати подібний трюк.

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У мережі з'явилися моторошні кадри, на яких алігатори демонструють дивовижну винахідливість, махаючи своїми кінцівками над водою і створюючи ілюзію людини, яка тоне. Відео, зняте авторами @travly і @travel, зібрало понад мільйон лайків, викликавши хвилю обговорень.

Незвичайна поведінка рептилій, як передбачається, приваблює тих, хто готовий ризикнути й спробувати "врятувати" того, хто потопає, але потрапляє в лапи хижака.

Жителі Балінезії, де було знято це відео, реагують на те, що відбувається, з іронією, добре знаючи про цю незвичайну "стратегію" алігаторів. Оповідач відео висуває припущення, що рептилії можуть свідомо використовувати цей трюк, розуміючи його ефективність у залученні жертв.

"Можливо, це стало настільки частим явищем, що серед алігаторів поширилися чутки, і вони почали використовувати імітацію утоплення як спосіб заманити особливо наївних людей", — коментує автор ролика.

Особливо моторошним видовищем здаються лапи алігатора, які здалеку нагадують людську руку, що підсилює ефект їхнього трюку. Однак користувачі мережі розділилися в думках. Одні висловлюють обурення і занепокоєння, в той час як інші вважають, що тільки вкрай необачна людина може стати жертвою такої хитрості.

"Ці рептилії еволюціонують швидше, ніж штучний інтелект!" — жартівливо зауважив один із глядачів. Інший, навпаки, заявив: "Тільки дурень піде рятувати алігатора!" Третій додав: "І хто після цього називає тварин дурними?"

Відео, зняте авторами @travly і @travel, зібрало понад мільйон лайків, викликавши хвилю обговорень. Поки що немає достовірних даних про те, чи став хтось жертвою цієї "смертельної хитрості".

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